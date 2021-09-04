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男子持刀恐攻「連砍7人」被擊斃！　紐西蘭連鎖超市下架利刃剪刀

▲▼紐西蘭奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）Countdown超市發生恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭發生超市恐怖攻擊，嫌犯當場被擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭第一大城奧克蘭3日發生恐怖攻擊，一名親伊斯蘭國（IS）男子進入連鎖超市後，以貨架上的刀刃砍傷7人，隨後被警方擊斃。其中5名傷者住院治療，3人傷勢嚴重。案發後該國二大連鎖超市集團都在4日宣布，暫時下架所有利刃與剪刀等商品。

這起事件發生於奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）一家Countdown超市，該名恐怖分子3日下午進入超市，取下店內販售的刀刃，接連傷害多名民眾。襲擊開始約1分鐘後，持續追蹤他的警察將他擊斃。初步報導指出，有6人遭砍傷，4日新增1名傷者，累計7人受傷。

該名男子為斯里蘭卡公民，2011年10月入境紐西蘭時僅22歲，受到IS意識形態影響，2016年在臉書上發表相關文章，引起警方注意，在奧克蘭機場被捕，當時疑似正前往敘利亞。他在2018年8月違反保釋規定，購買刀刃，還在拘留期間襲擊獄警，今年7月獲釋後持續受到警方監視。

但警方表示，此次攻擊發生前，沒有跡象表明他有意發動襲擊，且沒有找到其他涉案者，相信男子是獨自犯案。

根據《紐西蘭廣播公司》（RNZ），Countdown超市集團發言人漢尼芬（Kiri Hannifin）4日下午聲明指出，有鑑於3日的事件，為保障員工安全，該公司已決定，在評估未來是否繼續販售利刃及剪刀期間，將暫時下架這些貨品。

旗下擁有Pak 'n Save、New World及Four Square等多家連鎖超市的食品集團Foodstuffs也在4日宣布，考慮到這起事件，將花一些時間審視顧客及員工安全問題，這段期間將暫停銷售鋒利刀具。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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