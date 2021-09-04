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911事件將滿20年！拜登下令審查調查文件　6個月內公布解密內容

▲▼911恐怖襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲911恐怖攻擊將滿20周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登3日正式簽署行政命令，在911事件20周年前夕指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，並在6個月內對外公布，兌現競選時的承諾。

1800多名911受難家屬在8月初時曾發表公開信，要求拜登解密政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯當年在事件中的角色，否則不歡迎拜登政府參與今年的任何紀念活動。家屬伊格森（Brett Eagleson）表示，「司法部和聯邦調查局已經花了三年的時間審查這些文件，可以立即採取行動拿出文件，包括未經編輯的2016年聯邦調查局審查報告。」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登下令6個月內解密調查文件。（圖／路透）

拜登3日簽署行政命令，指示司法部長與其他機構首長對聯邦調查局（FBI）的911事件調查報告進行解密審查，並在6個月內對外公開。拜登在競選時曾承諾，將會確保關於911事件的文件解密透明度，這次他也在聲明中指出，「在我們即將迎來那個悲慘的一天20週年之際，我正在履行這一承諾。」

911受難家屬一直以來都在尋求美國政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯有否協助或資助19名當天發動恐攻的蓋達（Al-Qaeda）組織成員中的任一人；據悉，19名劫機者中有15人來自沙烏地阿拉伯。美國政府一個委員會曾表示，沒有證據顯示沙烏地阿拉伯直接資助蓋達組織，卻沒說個別沙國官員有否可能資助。

從2002年12月至2016年7月，911事件調查報告書中有28頁一直處於美國政府保密之下，美國國會2016年7月16日公布該28頁報告的大部分內容。儘管如此，報告中還有174處文字被保密而塗黑至無法閱讀，在此之前前總統歐巴馬、川普都拒絕公布解密文件。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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