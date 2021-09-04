變種病毒Mu恐讓疫苗失效！7人「接種2劑」染疫亡　具免疫逃脫特性

▲南韓驗出3例變種病毒Mu確診者，疫苗恐不再是萬靈丹。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球都在拼新冠疫苗接種覆蓋率的同時，豈料Delta變種病毒的出現讓各國陣腳大亂，接種完2劑疫苗後出現「突破性感染」的比例大幅增加。沒想到，如今又出現新的變種病毒株Mu，至今已擴散至全球40國，其中南韓已從境外移入者發現3起病例，而比利時更有7名接種完2劑疫苗的療養院患者，於7月底至8月初感染死亡。

根據韓媒《News1》報導，如今各國面臨新一波變種病毒Mu的來勢洶洶無不感到風雲變色，南韓防疫當局昨（3）日更證實有3名從美國、墨西哥、哥倫比亞的入境者已感染變種病毒Mu，由於Mu有一系列的變異，顯示其可能潛在「免疫逃脫」的特性，可有效降低新冠疫苗中和抗體，對現行防疫政策上是一大威脅。

儘管公衛專家仍持續嚴密監控Mu變種病毒的致死率，但南韓防疫當局擔憂，Mu未來不排除將取代Delta病毒，成為新冠肺炎的主流病毒，且恐怕將會讓南韓的單日新增病例突破2000多人以上，再次刷新疫情以來的新紀錄。

科技新聞網站《Live Science》指出，世衛組織（WHO）於8月30日將變種病毒Mu列為需留意變異株（Variants of Interest, VOI），今年1月在南美洲哥倫比亞首度被發現後，至今已擴散至南美洲、歐洲40國，感染超過4000人，雖然目前感染比率在全球仍僅占0.1%，但在哥倫比亞卻飆增至占39%、厄瓜多占13%。

儘管各國政府提倡民眾儘快接種新冠疫苗，希望能藉由疫苗增加抗體、減少病毒傳染力，並有效壓低重症與死亡人數，不過隨著變種病毒Mu潛在免疫逃脫特性，恐怕使得疫苗不再是抗疫的萬靈丹。日媒《NTV NEWS24》指出，東京都有16人接種完2劑新冠疫苗後還是染疫病歿，其中一名還是40多歲中年男性。

據悉，目前日本已發現2例Mu變種病毒、南韓公佈3例，而台灣也出現首起病例。南韓梨大木洞醫院呼吸道內科教授千恩美（천은미）表示，「若日本發現Mu確診者，那代表（南韓）國內也早就有相當數量的確診者入境。隨著國外出現疫苗完成接種者染疫死亡的案例，這告訴我們戴口罩、遵守防疫手則還是必要的。」

►Mu變異株殺進南韓！首現3例確診 大首爾地區防疫限制延至10月

►變種病毒Mu台灣已驗出1例！免疫脫逃成隱憂 陳時中喊話：沉住氣

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast