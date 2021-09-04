英女王駕崩對策「倫敦橋行動」秘密文件曝　國王繼位計畫也外洩！

▲外媒完整報導曝光，英國王室對女王伊莉莎白二世駕崩因應計畫的機密文件。圖為女王2020年發表耶誕演說。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國王室一份機密文件曝光，代號「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）的計畫中，完整、詳細地記錄英國女王伊莉莎白二世駕崩後10天內的完整因應規劃，也敘述了關於查爾斯王儲繼位的「大潮行動」（Operation Spring Tide）將如何同步進行，以及英國政府是否有足夠資源以執行計畫的擔憂。

▲英國女王丈夫菲利普親王（Prine Philip）於2021年4月9日辭世，當時行動代號為「福斯橋行動」（Operation Forth Bridge）。（圖／路透）

最早英國《衛報》2017年就曾以長文報導代號「倫敦橋行動」的女王駕崩因應計畫，而美國政治媒體《政客》3日更在網站完整披露了詳細的10日全面計畫，其中規劃女王逝世後數小時內，英國首相與內閣大臣最高級別的政府人員將接到來自女王私人秘書的一連串來電通知，首相會將消息轉告代表女王協調政府工作的樞密院事務局，接著才會向部長級高官發郵件通報，並警告他們需謹慎以待，郵件發出10分鐘內，白廳會降半旗致哀。

▲文件中將英國女王伊莉莎白二世駕崩當日代稱為D-DAY，隔天則稱為D-Day+1、第二天為D-Day+2，直到D+10的完整計畫都被媒體曝光。（圖／路透）

女王駕崩日被稱為D-DAY，國防部當天會安排悼念禮炮儀式，全國將默哀一分鐘，首相將會見新國王（現查爾斯王儲），查爾斯國王其後發表公開談話。文件中詳述，女王的靈柩將運回白金漢宮，由遊行隊伍一路送往西敏宮（國會大廈）的靈柩台上，開放公眾瞻仰遺容3天，國葬則預計於女王逝世10天後在西敏宮教堂舉行，當天將是全國哀悼日，但並非國定假日（bank holiday），若剛好碰上工作天，雇主可自行決定是否要讓員工休假。

▲文件指出，英國政府相當重視民眾對於女王駕崩後的相關措施的意見與反應。（圖／路透）

文件中指出，英國首相等政府高層關注於網路社群經營與民意，包含計畫將王室網站、政府單位網站與社群帳號改為黑色頁面設計，不會發布非緊急內容、未經批准禁止轉發其他貼文，所有政府成員須等待英國首相聲明發布後，才可以發表評論等詳細預計規範。另外，唐寧街擔心，因為沒有雇用升降旗的人員，在發布女王駕崩消息後的10分鐘內若無法準時降半旗可能會引發民憤，可能將被迫聘請外包人員。

由於女王駕崩將引發國際關注，文件也表明，英國外交部對於如何處理大量外國旅客入境表示擔憂，內政府也針對潛在的恐怖攻擊、威脅警報將保持高度警覺狀態，交通部則擔心首都倫敦屆時勢必人滿為患，交通網絡恐怕出現重大問題。

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