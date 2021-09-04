2男醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

▲男子喝醉後，竟攻擊好友，若罪名成立恐將面臨8年徒刑。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

戰鬥民族不能輸！俄羅斯2名男子為多年好友，兩人日前喝醉酒後，一時興起決定比賽誰的陰莖比較長，比賽後，其中一人不滿自己的生殖器長度輸給對方，竟突然拿起一把斧頭砍下對方的陰莖。不僅如此，他還氣得攻擊對方頭部。被害人遭襲後痛苦求救，鄰居聽到可疑聲響才連忙報警。據悉，如果傷害罪名成立，嫌犯將面臨最高8年徒刑。

▲嫌犯發現自己的生殖器比朋友還短，一時氣不過，竟將對方斷根。（圖／取自Pixabay）

根據《每日星報》報導，俄羅斯烏拉爾地區的巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）一名52歲男子與他的47歲友人喝酒，兩人從小就是好兄弟，關係十分熟稔，因此喝到酒酣耳熱之時，兩人突然一時興起，決定來比賽誰的生殖器長度更長，但卻意外引發爭執。

52歲男子不滿自己的陰莖長度輸給多年好友，一怒之下竟然拿起斧頭，往47歲友人的頭部砍了下去，隨後更直接將對方「斷根」。被害人當場痛到崩潰尖叫，鄰居聽聞聲響後，連忙報警，整起案件才因此曝了光。嫌犯隨即被警方逮捕，不過當他醒來後，得知自己的犯行也十分驚慌。

該名男子涉嫌嚴重傷害，如果相關罪名成立，可能面臨最高8年的有期徒刑。

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