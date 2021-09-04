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南韓屢傳疫苗接種疏失！7人遭施打「過期BNT」...3周後得再重打

▲▼南韓新冠疫苗接種近日屢傳疏失，圖為首爾疫苗接種中心，民眾接種後觀察體內有無異常副作用。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓新冠疫苗接種近日屢傳疏失，圖為首爾疫苗接種中心，民眾接種後觀察體內有無異常副作用。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來南韓新冠疫苗在接種過程上屢次傳出失誤，繼釜山、蔚山傳出醫療院所為民眾施打已過期的疫苗，如今就連大邱也有7名民眾接種過期的輝瑞（BNT）疫苗，導致須安排3周後重新接種。而首爾某知名醫院也傳出，為140人施打解凍過久的輝瑞疫苗。

根據韓媒《東亞日報》，大邱市府今（4）日坦承，壽城區某間醫院8月26日為7名民眾施打過期的輝瑞疫苗，院方在編寫接種紀錄時才發現大事不妙。院方解釋，是因為在交接疫苗施打工作時，過程中出現疏失，才導致使用到過期的疫苗藥瓶。

據悉，釜山市某醫院8月底有8人接種過期的輝瑞疫苗，蔚山市8月26日至9月2日有91人接種過期的輝瑞疫苗。

而根據《韓聯社》報導，南韓防疫當局4日透露，首爾市高麗大學九老醫院8月26至27日為140多人施打即將超過、或已超過解凍冷藏期限的輝瑞疫苗，其中甚至有部份民眾接種後感覺到體內出現異常反應，4日凌晨緊急前往急診室接受檢查。

南韓疾病管理廳研判，這些民眾接種解凍後超過冷藏期限的輝瑞疫苗，恐怕無法使得疫苗發揮原本的功效，因此正在研擬是否要安排重新接種。

報導指出，輝瑞疫苗須在冷凍狀態下進行保管，必要時才放入冷藏室或常溫下解凍使用，未開封的疫苗藥瓶最多可在常溫下放置2個小時；若打開藥瓶後以食鹽水稀釋，則須在6個小時內使用完畢。

一名接種者表示，「接種疫苗以後出現心悸、肌肉痠痛等症狀，前往內科接受診療，沒想到深夜卻收到簡訊通知出現疫苗接種疏失！保健所（衛生所）與醫院根本就不會主動告知應對方案，態度上根本有大的問題。」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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