北韓軍事動作頻頻！恐再「試射飛彈」　美國：已隨時做好防禦準備

▲北韓2020年10月在閱兵式公開新型潛射飛彈「北極星4ㅅ」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）譴責美韓聯合軍演後動作頻頻，繼國際原子能總署（IAEA）在報告中指出，位於平安北道寧邊郡的核設施疑似8月初有啟動跡象，華府智庫《北緯38度》也從衛星照片發現寧邊核設施啟動反應爐、排放核冷卻廢水。眼見北韓即將於下個月10日迎來朝鮮勞動黨創黨紀念，不排除未來將會有更進一步的軍事活動。

10月10日是朝鮮勞動黨的建黨紀念日，加上北韓最高領導人金正恩剛好今年是上台掌權第10年，從最新公開的衛星影像來看，位於首都平壤東側的美林飛行場8月30日出現約14組部隊、約1萬多名士兵集結，同時現場還有數十輛軍車，從去年的經驗來看，不排除是為建黨紀念日的大規模閱兵儀式做準備。

根據《韓聯社》，北韓未來恐怕會再度進行彈道飛彈試射，對此北美防空司令部（NORAD）、美國北方司令部（USNORTHCOM）司令范赫克（Glen VanHerck）於當地時間3日在媒體記者會上表示，就算平壤當局決定進行彈道飛彈試射，美國已做好一天24小時、一年365天隨時應戰的準備。

報導指出，一旦北韓決定發射彈道飛彈攻擊美國本土，北美防空司令部、美國北方司令部的首要任務是攔截來自北韓的飛彈。針對北韓被捕捉到疑似正進行核武相關活動，范赫克表示知情，他表示，「（北韓此舉）無法改變我方的局勢。」

►北韓最新衛星照曝光！上萬兵力集結平壤 「為閱兵做準備」

►寧邊核設施再度啟動！美國白宮向北韓喊話：對話之門隨時敞開

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast