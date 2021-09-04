才到難民中心！阿富汗一家「採死帽菇煮湯」爆悲劇　2兄弟身亡

▲2兄弟誤食死帽菇後，送醫雙雙不治。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者高琳景／綜合報導

從阿富汗首都喀布爾撤離到波蘭難民中心的一家子，日前在吃了含有劇毒的「死帽菇（death cap）」湯後，導致家中2名孩子不幸身亡。目前檢方著手調查，「是否因食材不足，導致他們必須冒著風險，到野外找糧食來吃。」

根據《美聯社》報導，阿富汗一家六口於上月23日安置於華沙附近小鎮的難民中心，不料他們卻在附近森林誤採含有劇毒的「死帽菇」後，將其煮成湯來食用，導致5歲大的弟弟送醫後宣告不治，而哥哥在緊急接受肝臟移植手術後仍回天乏術，僅有17歲的姊姊在送醫治療後，情況逐漸好轉。

當地檢察官辦公室發言人斯克日尼亞茲（Aleksandra Skrzyniarz）表示，「作為調查的一部分，檢察官正向該中心的工作人員詢問事發經過。目前可能因為他們的疏忽，而面臨最高3年的刑事訴訟。」

為此，醫生表示，「和兒童相比，這種劑量的毒素對於成年人的傷害較小。」目前當局正著手調查，是否為難民中心的疏失導致食材不足，讓他們為了充飢，才會不小心誤食了死帽菇。

對此，波蘭行政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）表示「中毒事件是一件悲劇，但並非是中心的疏忽所造成的。」同時也駁斥了外界對於糧食不足的猜測。

據了解，波蘭大約有1300種蘑菇，其中約有200種含有毒素，由於蘑菇在當地是一種受歡迎的食物，但必須非常了解它們，才能區分有毒和可食用的差別。2019年，波蘭就曾發生「27人因誤食毒菇，導致其中25人需住院治療，但所幸無人死亡」的案例。