新冠疫苗、半導體超前部署！三星李在鎔假釋後　計畫「飛美國出差」

▲三星電子副會長李在鎔假釋出獄。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔因涉前總統朴槿惠「閨蜜門」干政案入獄，今年8月13日假釋出獄後，旋即回到總部與高層商討重振三星的對策，不僅宣布3年240兆韓元的大規模投資計畫，聚焦半導體與生技產業，如今有最新消息指出，他將會趁中秋節連假前後飛往美國出差，目前已投入簽證申請程序。

根據韓媒《朝鮮日報》獨家掌握的最新消息，南韓財經界人士昨（3）日指出，由於李在鎔曾被判處有罪，恐怕無法以電子旅遊許可證（ESTA）入境美國，因此目前正在以其他管道進行入境簽證申請程序。一旦成行，此次出差是繼2016年7月前往美國出席太陽谷峰會（Sun Valley Conference）後，時隔5年多以來再次出訪美國。

外界認為，此次李在鎔計畫趁中秋節（추석，南韓稱秋夕）連假前往美國出差，無非是為了半導體投資與新冠疫苗合作生產計劃。mRNA系列新冠疫苗的生產者輝瑞公司，其總部就位於美國紐約，而莫德納的總部也位於美國麻薩諸塞州，三星集團旗下的三星生技公司（Samsung Biologics）目前負責代理生產莫德納疫苗，因此李在鎔此行可能會造訪莫德納總部，與莫德納商討提高疫苗在南韓的供應量。

據悉，李在鎔近期曾與莫德納的最高領導團隊進行視訊會議。

▼三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

另外，三星電子承諾擴大對美國投資案，挹注20多兆韓元（170億美元）的資金在美國設立半導體工廠，但卻遲遲無法再德克薩斯州奧斯汀郡等5個候選地點做出決定。外界推測，李在鎔此次出訪美國，可能也是為了做出最終決定。

儘管李在鎔假釋出獄，依照南韓現行法律規定，必須有5年以內的「就業限制」，不過南韓當局此次將李在鎔納入假釋名單內，本來就為了南韓全國經濟、防疫政策，考量到三星集團的巨大影響力，南韓國務總理金富謙接受英國《金融時報》訪問時也坦承，當局支持李在鎔假釋後回歸經營體系。

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