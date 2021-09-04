泰王又要飛德國「多P嗨玩」？專機慕尼黑現蹤　他曝驚人計劃

▲泰王瓦吉拉隆功與貴妃詩妮娜。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

現年69歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）生活荒淫無度，去年因躲避新冠疫情遠赴德國，惹來德國外交部長、德國議會不滿，表示若再「遠端治國」，將會驅逐出境，而貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）復寵時也同樣搭機前往德國。如今，泰國皇室專屬的HS-MVS班機被拍攝到停靠在德國慕尼黑機場，另外界聯想泰國皇室是否有新動靜。

英國記者馬歇爾以長期關注、熟稔泰國皇室而聞名，他於1日在推特上發佈一張相片，表示有消息指出泰國皇室專機HS-MVS停靠在德國慕尼黑機場，不過當下並未見到泰王或是其他皇室成員下機，反而見到貨物從飛機卸下，儘管泰國銷詳人士表示目前泰王人在首都曼谷，但不排除是為近期內重返德國做準備。

▲▼泰國皇室專屬班機在慕尼黑機場被拍攝到。（圖／翻攝自Twitter@zenjournalist）

據悉，其實德國一直以來便是泰王首選的度假勝地，2020年3月全球因新冠疫情爆發而處於水深火熱時，他竟被拍到帶著20多位後宮佳麗飛往德國巴伐利亞渡假，不僅包下4星級的索南比希爾大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl）4樓，當作「自主隔離」區域，下令用曼谷運來的骨董裝飾改裝成「酒池肉林極樂寶殿」，還被當地媒體拍到帶著女伴在山區騎腳踏車，過著非常優閒自在的淫麋生活。

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