權威期刊《刺胳針》：突破性感染「無症狀」機率是未接種者2倍

▲年紀和突破性感染之間可能存有關聯，特別是在60歲以上患有高風險疾病的族群。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者張方瑀／綜合報導

國際最新研究指出，接種完兩劑新冠疫苗的人若是發生突破性感染，其「無症狀感染」的機率，是未接種疫苗者的兩倍。因此完全接種者若是經常接觸未打疫苗的人群，還是必須定期接受檢測，避免感染擴散。

新冠疫苗目的本就不是防止染疫，而是降低感染率、有效減緩重症，英國知名醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet，又譯柳葉刀）針對97萬1504名完全接種者進行的研究指出，其中2370名發生突破性感染，比例不到0.2％，不過其無症狀的機率高於未接種者約94％。

這項研究的參與者皆施打過輝瑞BNT、莫德納或AZ疫苗，接種完疫苗後的染疫住院機率就降低了70％，染疫後第一周出現「5種以上症狀」的嚴重情況降低了30％。另外，僅施打一劑疫苗發生突破性感染的比例約為0.5％。

此外，年紀和突破性感染之間可能存有關聯，特別是在60歲以上患有高風險疾病的族群，他們在接種完一劑疫苗後染疫的可能性，是健康老年人的兩倍；居住在貧困地區的人也更可能發生突破性感染，研究人員指出，可能原因是周圍未施打疫苗的族群較多導致。

研究者指出，新冠疫苗在防止染疫跟預防重症上仍有顯著作用，但儘管是完全接種者，若是常常接觸未施打疫苗者，還是必須定期接受檢測，外出時也必須遵守相關防疫規範，避免感染擴散。

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