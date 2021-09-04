進步15名！日經COVID復甦指數　台灣排名第27

▲▼台灣疫情升溫，12日許多民眾搶購泡麵與口罩等民生物資。（圖／路透）



文／中央社

「日經亞洲」（Nikkei Asia）3日發布8月分「日經COVID復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣排名從第42名進步到並列第27名，第一名是中國。

這項指數評估超過120個國家和地區在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現。排名越高，代表越接近回歸正常生活，有較低的確診案例、高疫苗接種率，以及較寬鬆的社交距離政策。

台灣的分數為60分，比7月的56分提高4分，和比利時及巴拿馬並列第27名。前5名分別為中國（73分）、匈牙利（72分）、沙烏地阿拉伯（72分）、智利（71分）和卡達（70分）。

美國排名並列第74（48分），英國第65（51分），法國並列第23（61.5分），目前疫情嚴峻的澳洲並列第84（46.5分）。

其他亞洲國家和地區方面，香港並列第12（65分）、新加坡並列第14（64分）、印度並列第34（57分）、韓國並列第45（55.5分）、日本並列第72（48.5分），印尼並列第92（44分）。

報導指出，東南亞國家苦於傳染力極強的Delta變異株快速蔓延，以及疫苗接種計畫進展遲緩，讓越南（25分）、菲律賓（26分）、緬甸（27.5分）和泰國（32分）包辦排行榜末4名位置，馬來西亞（34分）排在倒數第7。

越南繼7月分後，再次排在倒數第一。越南在6月之前一直是防疫模範生，現在卻經歷破紀錄確診與死亡人數。

根據世界衛生組織（World Health Organization），越南在8月最後一週通報超過8萬7000起確診病例，當中近4成出現在胡志明市，全國近8成死亡病例也出現在胡志明市。

倒數第二名的菲律賓較上月下滑14名。同樣受Delta變異株肆虐影響，菲律賓8月30日通報創新高紀錄的2萬2366例確診。

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