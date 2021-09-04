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令和大叔淪票房毒藥！　菅義偉「支持度暴跌」放棄角逐連任

▲▼菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉被稱為「令和大叔」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉3日宣布放棄角逐連任的機會，將專心處理防疫工作，不參加9月底的自民黨總裁選舉，也就是說日本首相即將換人。然而菅義偉作為曾經備受愛戴的「令和大叔」，在安倍晉三因病閃電請辭後上任，短短一年內歷經疫情、東奧等難題，支持率從8成暴跌至3成，眼看連黨內人士都將他視為票房毒藥，只能黯淡宣布不出馬下任黨總裁選舉。

菅義偉作為農民之子，是日本政壇內少數非政治世家出身的首相，明仁天皇2019年退位時，時任官房長官的他，在全球直播的記者會上，高舉寫著「令和」二字的牌子，公布新年號，瞬間爆紅，更被網友稱為「令和大叔」。他26歲首度邁入政壇，此後靠著自己的努力一步一步從議員秘書爬到市議員，在歷經長年耕耘後，更是在2012年受到前首相安倍晉三重用，成為官房長官。

▲▼日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉宣布不參選9月底的自民黨總裁選舉。（圖／達志影像／美聯社）

安倍晉三2020年因舊疾閃辭首相一職後，菅義偉則是得到黨內多方人士支持，順利上任。然而才隔一年，卻因各項政策成為「短命首相」。菅義偉上任後，首先面對的是始終不見緩的新冠疫情，儘管發布緊急事態宣言，但由於長期的疫情，已經讓民眾產生防疫疲勞，以「籲請」為主的非強制性防疫政策成效著實有限，儘管反覆發布或延長緊急事態宣言，依舊讓如今的首都圈陷入有史以來的最慘情況。

不僅如此，日本在首都圈發布緊急事態宣言的情況下，不顧感染情形，堅持舉辦東京奧運，也引發大批民眾不滿，更被認為是藐視人民的生命安全。此外，自民黨4月在國會議員補選中大敗，之後的東京都議員選舉、橫濱市長選舉等，都未能取得好成績，一再反應出菅義偉的支持度已然下降。

菅義偉如今已經從以往親民的「令和大叔」形象成為黨內各派眼中的「票房毒藥」，甚至引起年輕議員們的反彈，現今連關鍵派系的大佬們也無法控制黨內輿論，菅義偉也只好黯然放棄連任機會。

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