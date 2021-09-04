立陶宛發展對台關係…人口不到300萬歐洲小國　中國為何不敢忽視

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國之音報導，波羅的海國家立陶宛將與台灣互設代表處，遭中國在政治、外交、經濟等方面施壓，儘管立陶宛是個人口不到300萬的小國，中國卻不敢忽視它與台灣的接觸。

立陶宛政府先前宣布，計畫今年秋天在台灣設立辦事處，拓展亞太市場。我國外交部長吳釗燮隨後宣布，經過雙方政府協商同意，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，為我國在歐洲第一個以「台灣」命名的代表處。

對此，中國強烈反彈，8月10日發表聲明召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛當局今天表示，已召回駐北京大使，好針對此事進行商討。

●踩中國紅線

美國之音引述分析人士指出，立陶宛允許台灣以「台灣」之名設辦事處已經踩了中國的紅線，北京對立陶宛祭出召回大使的外交大動作不僅為了殺雞儆猴，防止其他歐洲國家起而效尤與台灣發展關係，北京更擔心的是，恐有更多中、東歐國家退出與中國原為「17+1」、但立陶宛退出後成為「16+1」的合作機制。

布魯塞爾研究機構俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）接受美國之音採訪時指出，立陶宛和台灣發展關係對北京而言「明顯是一個紅線」，並指中國不想要任何人與台灣有任何關係，「他們在這個問題上不在乎外交形象」。

●北京憂骨牌效應

分析家認為，北京此舉不單是殺雞儆猴，更是擔憂立陶宛開的第一槍會引起骨牌效應。前荷蘭外交官韋傑理（Gerrit van der Wees）認為，北京可能「擔憂更多國家看穿中國的虛假承諾」，擔心歐洲小國如拉脫維亞、愛沙尼亞、捷克和斯洛伐克會追隨立陶宛腳步，退出17+1互動機制。

● 歐盟成員國首度召回駐北京大使

中國要求立陶宛召回大使是是歐盟史上首次有成員國駐北京大使被召回，方嫻雅認為，這顯示雙邊關係跌入谷底。

她說，不像澳洲與中國有大量貿易，中國有較多經濟籌碼可以懲罰澳洲，立陶宛與中國貿易量小，中國的經濟懲罰無法對立陶宛政府產生多大作用，因此北京祭出召回大使的方式來懲罰立陶宛。不過她認為，這只是在「製造噪音」而沒有實際作用，因為北京沒有太多的報復手段。

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