拜登「信仰虔誠」卻支持墮胎　白宮發言人嗆男記者：你沒懷過孕

▲美國白宮發言人莎琪證實。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天被男記者問道，為何信仰天主教的拜登總統支持墮胎權，她答稱，拜登相信墮胎是女人的權利，更直言「你從來沒懷孕過」。

全美最嚴苛的墮胎法之一「德州心跳法」1日正式上路，規定懷孕6週後即不允許墮胎，因強姦或亂倫受孕也不例外。

拜登今天表示，此法侵犯女性權利，會造成「違憲混亂」，並指示聯邦機關採取行動，捍衛1973年「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）之後女性獲保障的墮胎權。

莎琪今天在記者會中被天主教媒體「永恆世界電視網」（Eternal World Television Network，EWTN）男記者顏森（Owen Jensen）問道：「為何總統信仰的天主教告訴他墮胎有違道德，他卻支持墮胎？」

莎琪答稱：「他（拜登）認為那是女性的權利，那是女性的身體，應由她們自己選擇。」

顏森追問：「那他認為該由誰替未出生的孩子著想？」莎琪緊盯顏森回答：「那該由女性和她的醫生作出決定。」

莎琪接著說：「我知道你從未面臨那些抉擇，你也從沒懷孕過，但對於面臨那些選擇的女性，這是件極其困難的事。總統認為（她們的）權利應當被尊重。」

莎琪的答覆獲得美國之音（Voice of America）記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）等新聞從業人員的讚賞，她隨後也拒絕回答顏森的其他問題。

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