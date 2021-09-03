Mu變異株殺進南韓！首現3例確診　大首爾地區防疫限制延至10月

▲南韓3例Mu變異株個案，分別是5月來自墨西哥的旅客、6月美國旅客及7月哥倫比亞旅客。（示意圖／達志影像，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓中央防疫對策本部今（3）證實，境內首度發現3例感染變種病毒Mu的個案，均為境外移入，分別來自墨西哥、美國及哥倫比亞。截至3日零時，全境累計確診25萬7110例、2308例死亡，南韓國務總理金富謙同日也宣布，現行防疫響應措施延至10月3日。

韓聯社報導，南韓境內尚未出現變種病毒Mu的社區感染個案，現階段的3例Mu變異株個案均在入境採檢時確診，分別是5月來自墨西哥的旅客、6月美國旅客及7月哥倫比亞旅客。目前有關單位並未給出進一步細節，但南韓中央防疫對策本部強調，會持續針對Mu變異株在內等新型變異株進行監測。

世界衛生組織先前表示，被命名為Mu的變種病毒株「B.1.621」今年1月在哥倫比亞出現，且已擴散至南美洲、歐洲約40個國家，被列為需留意變異株（Variants of Interest, VOI）。

▲南韓國務總理金富謙宣布，境內現行防疫響應措施延至10月3日。（圖／路透社）

放眼南韓，截至3日零時，全境新增1709例感染個案，累計25萬7110例確診、2308例死亡。南韓國務總理金富謙表示，現行防疫響應措施，也就是首都圈4級、非首都圈3級的防疫做法，將延至10月3日。

金富謙說明，儘管首都圈維持4級最高防疫警戒，但將進行合理調整，像是餐廳、咖啡館限時營業自晚間9時延至10時。此外，新的社交距離方案將允許6人以內的聚會，但必須符合規定，也就是白天2人以上、夜間4人以上要完成疫苗接種。至於非首都圈的3級防疫，可舉辦8人以內的聚會，但前提為至少4人完全接種疫苗。

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