兄弟女友「肚子突消風」卻不見孩子　他嚇壞報警！衣櫃藏腐爛嬰屍

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名26歲的女性涉嫌將兒子的屍體藏匿於自家衣櫃，2日深夜遭到警方逮捕。警方1日凌晨接獲民眾報案稱，朋友的懷孕女友肚子突然凹下去，十分可疑，懷疑她生了孩子，但是卻沒有發現小孩的行蹤。警方趕往現場後，嫌犯隨即坦承，自己將兒子的屍體用塑膠盒裝起來後，藏在房內的衣櫃。據悉，嫌犯的同居男友雖然知道她已經懷孕，但完全沒發現對方已經生產。

根據《富士新聞網》報導，現年26歲的女嫌齊藤真悠2日因遺棄嬰兒屍體嫌疑在自家公寓遭到警方逮捕。齊藤同居男友的友人2日凌晨1時左右向警方報案稱，「我朋友的女友有可能生產了，但是卻找不到孩子的下落。」警方接獲通報後，便趕往齊藤和同居男友位於埼玉縣的住處，怎知一到公寓內，齊藤直接把警察帶到房間的衣櫃前，打開衣櫃門直言，「小孩的屍體就在裡面的塑膠盒內。」

▲嫌犯懷孕後肚子卻突然消下去，讓周遭友人深感疑惑，因此通報警方。（圖／pixabay）



警方隨後在衣櫃內的一個長80公分、寬40公分、高30公分的塑膠盒內，發現數件衣物與一具嬰兒屍體。由於已經死亡一段時間，男嬰的屍體出現部分腐敗，但並沒有明顯外傷。經警方調查，確定死亡的是一名男嬰，初步判定出生沒多久後就死亡，詳細死因與死亡時間仍須等待法醫相驗後才可得知。

齊藤的同居男友雖然知道她已經懷孕，但完全沒發現對方已經生產，甚至不知道齊藤將男嬰屍體藏匿在家中。針對警方調查，齊藤並未否認犯行，甚至坦言，「孩子就是我生的」、「屍體就藏在衣櫃裡沒錯」等。

事實上，據齊藤身旁人士表示，嫌犯原本肚子還很大，但是不知道為何突然凹下去，卻也有沒有聽聞孩子出生的消息，深感疑惑，才會報警。

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