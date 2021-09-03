塔利班戰士「鐵頭功」撞破瓦片！配超悲壯音樂　武術對練片曝光

How’s their Tae Kwon Do?



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記者張寧倢／編譯

西方撤軍後，塔利班（Taliban）繳獲了大量先進軍事裝備，塔利班日前舉辦街頭大遊行炫耀了組織軍備能力，並透過國家電視台播放了塔利班內部閱兵式的宣傳影片，除了出現令人不安的自殺式背心與炸彈外，還能看見約30名塔利班戰士演示武術打拳、用手腳或頭部擊破瓦片的罕見畫面。

▲塔利班閱兵式影片曝光，其中包含罕見的近身打擊武術演示橋段，戰士示範以頭部擊破瓦片。（圖／翻攝自推特@SulaimanHakemy，下同）

根據《每日郵報》報導，塔利班在坎大哈（Kandahar）街頭舉辦勝利大遊行，炫要從美軍等西方部隊繳獲的戰術車、槍砲彈藥等軍事裝備，吸引民眾圍觀。然而，不到一天時間，塔利班便透過阿富汗國家電視台公布一段組織內部的軍事閱兵影片，據說閱兵式地點也在坎大哈，幾名塔利班領導人坐在臨時遮陽棚下，一群武裝分子撐開一大幅國旗入場，隨後跟著幾輛拖板卡車，上頭展示著槍支、炸藥等，一旁還用紙板明確標出武器名稱。

▲▼塔利班閱兵式中以拖板卡車展是自殺炸彈背心等軍事武器。

令人不安的是，一輛板車上放著自殺式炸彈背心、汽車炸彈、桶裝炸彈，影片畫外音解說稱「這是聖戰者的軍事工業，是用來摧毀敵人的裝甲車。」另一段影片更為罕見，大約30名塔利班蒙面戰士展示著各種打拳、擊技等類似武術的對打動作，用手腳、頭部等身體部位擊破瓦片，重點畫面還會以慢動作播放。外媒形容，他們上演了激烈的空手道打鬥場面。據報導，塔利班領袖也在網路社交媒體上分享閱兵影片，其中包含了持槍打靶射擊的畫面。

▲▼塔利班戰士展示武術招式與瓦片擊破。

報導指出，這次軍事閱兵之前，有消息稱塔利班取得了至少48架美軍遺留在當地的飛機，儘管確切數目未明，但根據曾在撤軍後參觀喀布爾機場的記者表示，塔利班希望美國人把軍用直升機「完好無損地」留下來供他們使用，不過，據記者說法，其中許多設備都已經毀損得無法修復，這讓塔利班感到失望與生氣。美軍撤離任務指揮官Frank McKenzie將軍表示，在撤離前的最後一晚，美軍已摧毀了73架飛機。

The #Taliban regime is parading it’s military equipment today on #Afghanistan’s national broadcasting channel. Among the objects on proud display are suicide vests, which the narrator boasts are a key weapon in the country’s arsenal.pic.twitter.com/20QbecRgm9 — Sulaiman Hakemy (@SulaimanHakemy) September 2, 2021

WATCH: Taliban throw military parade with US equipment

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★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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