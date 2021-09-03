紐澤西民宅爆炸！現場淪廢墟恐怖瞬間曝光　住戶才剛撤離逃死劫

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國各地受到艾妲颶風侵襲，其中紐澤西州災情慘重，至少23人喪命。依據美媒揭露的最新影片，紐澤西州一棟民宅在住戶撤離約5小時後發生爆炸，周邊多棟建物受到波及，現場淪為一片廢墟。

綜合紐約NBC、每日郵報等外媒報導，事發於紐澤西州的拉威（Rahway），當地1日晚間因暴雨侵襲，該棟民宅住戶於2日凌晨緊急撤離避難。然而到了2日清晨接近6時之際，建築物瞬間爆炸。依據畫面，就在多輛汽車及卡車行經民宅前方之際，房子突然爆炸，火光瞬間竄向天空並吞噬整棟建物。

另據空拍影像，可見現場已淪為一片廢墟，周邊3至4棟建物毀損，一名駕車經過的男性受輕傷。當局現正啟動調查，釐清事故發生原因。

面對來勢洶洶的艾妲颶風，當地也爆發嚴重水患。拉威警方透露，有72名居民被告知要撤離家園，目前住在當地一所小學避難，截至當地2日上午，至少100輛汽車被拖吊。

►奪命颶風襲紐約！洪水灌入地鐵站「出口狂冒湧泉」 驚險畫面曝光

►艾妲狂襲水淹進家 「鱷魚跟著來」扯斷他手臂！妻崩潰求援

►紐約大街變泳池！他暴雨中躺充氣床「超chill漂浮」 萬人讚爆

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜