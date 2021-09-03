美國洪水狂淹「海豚街上游」！　她家門外目睹灰色背鰭浮出驚呆

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國東部受到颶風艾妲（Ida）重創，各地豪雨成災，因此出現許多平時看不見的奇景。路易斯安那州淹水災情慘重，停電問題恐怕得等一個月才能恢復，當地居民日前出門查看災損，竟目睹被洪水淹沒的地面上出現海豚，在水中來回游泳。

路易斯安那州聖坦曼尼郡居民胡林（Amanda Huling）說明，艾妲颶風8月29日席捲該州以後，隔天上午她出門查看自己居住的斯萊德爾市災情，環顧四周時竟看見一隻海豚的背鰭多次露出水面，趕緊拿出手機拍下。

▲ 路易斯安那州的湖中竟出現海豚。（圖／翻攝自Twitter）

約30秒的畫面中可見，一隻海豚的背鰭浮出水面後消失至少二次，拿著手機的胡林趕緊跟著海豚的方向往前走，試圖捕捉牠的身影。

《今日美國》指出，目前尚不清楚這隻海豚出現的地區淹水程度，但可看出有樹木疑似被淹沒，僅頂端的樹葉露出水面。胡林正和動物組織聯絡，以營救這隻海豚。

斯萊德爾市首長克羅默（Greg Cromer）則向《福斯新聞》表示，該市經歷嚴重洪水，數百萬人停電，還有災民在屋頂上等待救援。他還提到，居民擔心會有其他動物出現在水中，尤其是短吻鱷。因為斯萊德爾附近便有一名男子遭到鱷魚襲擊，手臂被扯下後消失在洪水中，失蹤將近一周，至今生死未卜。

I chose to live in the city where Rats have become Michael Phelps pic.twitter.com/XMQOMLm7aC — Mike Grinnell (@MikeGrinnell_) September 2, 2021

另一方面，紐約也出現不少水災奇景，除了地鐵站大量水柱形成瀑布，有居民拿出充氣床，將水淹極深的街道當成水樂園，在暴雨中一面抽著水煙一面漂浮，還有網友捕捉到一隻灰色的大老鼠在水面上不斷翻滾，看來彷彿在展現泳技，影片在社群媒體上瘋傳，但也有網友表示，牠看起來像在死命掙扎。

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