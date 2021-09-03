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快訊／紐西蘭驚爆恐攻！男子揮刀刺傷6人…警開8槍擊斃　畫面曝光

▲▼紐西蘭警察擊斃持刀男子。（圖／翻攝自推特／@BrandiSaari）

▲有顧客被刺傷滿身血躺在地上。（圖／翻攝自推特／@BrandiSaari）

記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭一名男子3日下午闖入奧克蘭一間購物中心，並持刀刺傷至少6人，其中3人情況危急，現場尖叫聲四起一片混亂。警察趕到現場後直接開槍將男子擊斃。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，嫌犯來自斯里蘭卡，因為受到IS極端主義影響，一直都在警方的觀察名單中，這也確實是一場恐怖攻擊事件。

根據當地媒體報導，奧克蘭一名32歲男子3日下午持刀闖入林恩購物中心（Lynn Mall），並刺傷至少6人，其中3人情況危急、1人情況嚴重、2人傷勢中等。警方趕抵現場後立刻命令男子趴下，但不久後隨即傳出槍響，確認涉案男子遭警方當場擊斃。從曝光的現場畫面可以聽到，警方連開了至少8槍。

總理阿爾登隨即公開表示，這是一場恐怖攻擊事件，且遭擊斃的男子來自斯里蘭卡，並在2011年來到紐西蘭，而他受到極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）的意識型態影響，5年前就一直在警方的監視觀察名單中。

這名男子3日下午離開家後，警方就持續跟蹤他，結果他進入購物中心的超市後，就立刻從貨架上拿了一把刀子開始攻擊，警方也在60秒內將他擊斃。阿爾登痛斥，「這是一起針對無辜紐西蘭人的暴力襲擊，卑劣且充滿仇恨。」

目擊者提姆（Tim）表示，當時他看到一名老年人躺在地上，腹部被刀子劃傷，另一名受害者則是中年婦女，肩膀有明顯刺傷，而他和其他人準備衝出超市時，警方就全副武裝地進入現場，「人們歇斯底里地跑出來，害怕地瘋狂尖叫。」

另一名目擊者米勒（Miller）則說，她看到兇嫌像瘋子一樣四處揮著刀子亂跑，「他在攻擊人，我聽到很多尖叫聲。」另名顧客丹約爾（Brittany Denyer）說，她當時剛停好車準備進入超市，「警車不斷抵達、人們不斷從超市跑出來，整個情況都很慌亂。」

林恩購物中心在臉書發出聲明表示，目前警方正在調查整起案件，工作人員皆無受傷，現場仍被封鎖線包圍，請民眾不要貿然進入。警方也預計在5時15分左右召開記者會說明。

We’ve been advised that at an incident has occurred at Countdown LynnMall this afternoon. The matter is now in the hands...

LynnMall Shopping Centre 發佈於 2021年9月2日 星期四

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