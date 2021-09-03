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16歲少女遭3男侵犯！　「過程被手機拍下」廁所傳淒厲尖叫聲獲救

記者李振慧／綜合報導

英國一名16歲少女在保齡球館開心慶生，前往廁所時卻遭2名陌生男子侵犯，第3名男子則用手機拍下過程，最後是有其他顧客聽到少女尖叫聲，上前阻止才讓事件曝光。

英國媒體報導，事件上月23日發生在謝菲爾德市(Sheffield)的Hollywood Bowl保齡球館，警方晚間9時15分接到報案，3名少年在廁所門口堵住少女，還不當進行觸摸。

警方表示，有其他顧客發現後3男立即逃跑，不過其中1男已被抓住，並且供出另外2人身分，目前3人接受社區懲罰後，被禁止以後不可再進入該保齡球館，而不會有刑事責罰。

此結果讓受害者母親十分氣憤，女兒因為此事精神受到創傷，保齡球館卻刻意淡化事件，還對他們提供消費優惠想擺平性侵案，保齡球館則回覆，他們高度重視此事件，一切全力配合警方調查。

▼保齡球館廁所發生性侵事件。（圖／示意圖／達志影像）

公廁、衛生紙、馬桶、廁所。（圖／達志影像／示意圖）

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