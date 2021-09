颶風淹到胸口慘釀紐約13亡　市長被罵爆「人都死了才發緊急狀態」

▲颶風艾妲侵襲造成紐約至少13人喪命,市長遭批評「有人死亡才發布緊急狀態」,反應實在太慢。(圖/翻攝自推特@DavidBegnaud)

記者張寧倢/綜合外電報導

颶風艾達(Ida)造成美國東北部死亡人數增至45人,總計至少60人喪生於這場災難,紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)於1日深夜11時許發布史上首次暴洪警戒,此前,紐約警局卻在多處民宅找到至少7具溺死遺體,地鐵則拖到晚間10時48分才暫停運行,乘客早就受困其中,讓許多市民怒批白思豪反應實在太慢。

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

根據美國ABC NEWS、英國《每日郵報》報導,紐約市市長白思豪遭到民眾抨擊,他對颶風災情的緊急應變速度太慢,紐約市地鐵直到1日晚間10時48分才宣布暫停運行,紐約全市則在接近午夜的11時26分宣布進入緊急狀態,2日凌晨1時至5時禁止車輛上街,而紐約州更是拖到午夜過後才發布警戒,比鄰近的紐澤西州與賓州晚了許多。此前,警方已在布魯克林、皇后區等多處地下室公寓發現至少7具溺死遺體,其中包含一家三口全數身亡的慘劇。

NYC Floods Multiple homes flooded in New York City. This one’s in Brooklyn



pic.twitter.com/yxnhT9trAS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

報導稱,就在進入緊急狀態後不久,午夜前又出現第8名死者,是一名86歲老婦人。截至2日晚間,光在紐約市就有13人在這場颶風襲擊中喪生,其中包含一名年僅2歲的男童。白思豪2日在記者會上坦承,他與氣象專家低估了降雨量,「我們昨晚看到了一場可怕的風暴,不同於以往見過的任何狀況,不幸的是,有部分紐約人付出了可怕而悲慘的代價。」

對此,眾多來自紐約的網友發文狂罵,白思豪沒有及時發出警告,也沒有傳達災情嚴重性,「我們怎麼知道瀑布般的大量雨水會從天而降?我想知道,這件事是否早就能預測到?」、「(既然)我們的確關閉了地鐵,那為何不早點關呢?」、「你們把人們都困在地底下」、「我想了解為什麼不阻止乘客進入地鐵搭車呢?」、「等到有人死了才覺得是緊急狀態嗎?」

34歲的男性Kahleef Brunson表示,當晚水位急速上漲,救難人員將他從一樓公寓救出,「水已經漲到我的胸口了,他們告訴我必須撤離。」56歲婦女Karen Washington表示,自己帶著裝滿衣物、烤麵包機與電視機的購物推車逃難,「這是能讓我活下來的物品,我只能感謝上帝讓我保持意識清醒,並被撤離。」新手爸爸Danny Calle則說,大水穿過車庫,向瀑布一樣流進地下室,「這太瘋狂了,我急抓尿布、奶粉,我剛當上爸爸,所以我什麼都要拿。」

BREAKING Catastrophic situation in New York City after flooding. This is 28th street, NYC



pic.twitter.com/NRnOiMepwd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021

This is Staten Island, New York City pic.twitter.com/3w20jZ5Jib — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

