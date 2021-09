奪命颶風襲紐約！洪水灌入地鐵站「出口狂冒湧泉」　驚險畫面曝光

▲紐約地鐵遭大水灌入,驚險畫面曝光。(圖/翻攝自推特@YwalkWhenUcnFLY)

記者張寧倢/編譯

颶風艾妲(Ida)侵襲美國東北,豪雨造成重要城市大淹水,據ABC NEWS報導,東北部地區死亡人數增至45人,總計已有60人因「艾妲」而喪命。紐約2日清晨宣布進入緊急狀態,大都會運輸署(MTA)表示,洪水淹沒了至少46個地鐵站,民眾紛紛在網路上曝光紐約地鐵遭大水灌入的瞬間驚險畫面。

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/FcRG3ejKW3 pic.twitter.com/y5RmOrv2Ti