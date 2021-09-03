颶風艾妲重創！紐澤西人困車內淹死…還有龍捲風侵襲　末日畫面曝

▲颶風艾妲（Ida）重創紐澤西。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

颶風艾妲（Ida）重創美國東部，截至目前已奪走45條人命，紐約州、紐約市和紐澤西州宣布進入緊急狀態，紐澤西州長墨菲表示，該州大部分的死者都是被困在車裡被沖走，現在還有許多人下落不明，與此同時還有龍捲風襲擊該州南部，「紐澤西過去24小時經歷的簡直是場歷史性的悲劇，沒有其他說法了。」

STORM WATCH: Reports of flooding in parts of New Jersey, including here in #Elizabeth. ( credit: Judith Linder) Share your storm photos and videos with us if it is safe to do so: https://t.co/Vk9oJjKhET#njwx #newjersey pic.twitter.com/VUOstp1xUG — News12NJ (@News12NJ) September 2, 2021

根據CNN報導，颶風艾妲在美國東部造成嚴重災情，目前累計已造成45人死亡，其中紐澤西州就佔了23死，該州州長墨菲（hil Murphy）表示，絕大多數的死者都是被困在車輛中，最後不幸被洪水沖走喪命，目前還有許多人下落不明，傷亡事件主要集中在中部與北部地區。

#BREAKING: Severe Flash flooding in Elizabeth, New Jersey. People being rescued from trapped vehicles. pic.twitter.com/UcYLxHsDqV — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 2, 2021

紐澤西州25歲消防隊員賈利（Isable Jalil）一家被洪水困在車上，他帶著母親逃出後卻來不及救70歲的父親；還有一名汽車乘客被困在6英尺深的水中，最後也不幸身亡。派賽克市（Passaic）市長羅拉（Hector Lora）說，「洪水不斷沖擊，消防員在救援時被汽車撞倒拖到車下，車子在水面上漂，增加救援困難，可能還有更多人喪生。」

▲▼紐澤西災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



與此同時，紐澤西州南部的穆利卡山（Mullica Hill）遭到龍捲風襲擊，摧毀當地25棟房屋，數百棵樹木橫倒在路中間，還有約三分之一的地區停電，儘管沒有造成死亡，但仍需要一段時間才能復原。

Large multivortex wedge early today in New Jersey. Look at that motion! This along with flash flooding is a once in a lifetime event for the northeast.

Video credit: Geo Jimenez on Facebook pic.twitter.com/koJ0Kr2iJs — ConnorWx (@connor_wx) September 2, 2021

目前紐澤西州21個縣全面進入緊急狀態，墨菲承諾，將會動用一切可用的資源來確保居民的安全，「紐澤西過去24小時經歷的簡直是場歷史性的悲劇，沒有其他說法了。」他也強調，隨著極端氣候越來越頻繁，各地政府和民眾必須盡快調整心態、超前部屬來應對災情。

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