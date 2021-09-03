　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颶風艾妲重創！紐澤西人困車內淹死…還有龍捲風侵襲　末日畫面曝

▲▼颶風艾妲（Ida）重創紐澤西。（圖／達志影像／美聯社）

▲颶風艾妲（Ida）重創紐澤西。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

颶風艾妲（Ida）重創美國東部，截至目前已奪走45條人命，紐約州、紐約市和紐澤西州宣布進入緊急狀態，紐澤西州長墨菲表示，該州大部分的死者都是被困在車裡被沖走，現在還有許多人下落不明，與此同時還有龍捲風襲擊該州南部，「紐澤西過去24小時經歷的簡直是場歷史性的悲劇，沒有其他說法了。」

根據CNN報導，颶風艾妲在美國東部造成嚴重災情，目前累計已造成45人死亡，其中紐澤西州就佔了23死，該州州長墨菲（hil Murphy）表示，絕大多數的死者都是被困在車輛中，最後不幸被洪水沖走喪命，目前還有許多人下落不明，傷亡事件主要集中在中部與北部地區。

紐澤西州25歲消防隊員賈利（Isable Jalil）一家被洪水困在車上，他帶著母親逃出後卻來不及救70歲的父親；還有一名汽車乘客被困在6英尺深的水中，最後也不幸身亡。派賽克市（Passaic）市長羅拉（Hector Lora）說，「洪水不斷沖擊，消防員在救援時被汽車撞倒拖到車下，車子在水面上漂，增加救援困難，可能還有更多人喪生。」

▲颶風艾妲（Ida）重創紐澤西。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐澤西災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼颶風艾妲（Ida）重創紐澤西。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，紐澤西州南部的穆利卡山（Mullica Hill）遭到龍捲風襲擊，摧毀當地25棟房屋，數百棵樹木橫倒在路中間，還有約三分之一的地區停電，儘管沒有造成死亡，但仍需要一段時間才能復原。

目前紐澤西州21個縣全面進入緊急狀態，墨菲承諾，將會動用一切可用的資源來確保居民的安全，「紐澤西過去24小時經歷的簡直是場歷史性的悲劇，沒有其他說法了。」他也強調，隨著極端氣候越來越頻繁，各地政府和民眾必須盡快調整心態、超前部屬來應對災情。

►颶風艾妲奪命43死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓
►颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量
►紐約進入緊急狀態！地鐵驚現瀑布「全城泡水」　暴雨狂灌奪8命

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
打完高端「副作用超棒」！　鍾明軒：不信國產，請去打對岸疫苗
時鐘App鬧鐘不會響！　網狂刷一星負評：重載也沒用
「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝！　潛水客跟團眾人嚇瘋狂踢
告阿嬤「略誘罪」！帶8歲孫女失聯6天　家屬不忍了原因曝光
熊熊自曝「影片被流出」感受！　粉絲超心疼：能自嘲不容易
快訊／日本宣布：將再捐AZ疫苗給台灣
台中2陪唱小姐「1千元撐14天」　吞藥割腕輕生
1戶總價25萬！　翡翠灣廢墟城堡屋內部曝光
快訊／日首相月底換人！　菅義偉閃電宣布：不會參選下屆選舉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

136公斤石碑倒塌壓身上！　爸抬不起來崩潰目睹5歲女兒被活活壓死

「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝光！　潛水客跟團下水險丟命

Google鬧鐘不會響！時鐘App爆災情　網狂刷一星負評：重載也沒用

快訊／日首相月底換人！菅義偉閃電宣布：不參選29日黨總裁選舉

颶風艾妲重創！紐澤西人困車內淹死…還有龍捲風侵襲　末日畫面曝

以色列「日增1.1萬例」再創新高！　疫苗覆蓋率高卻成疫情熱區

奪命颶風襲紐約！洪水灌入地鐵站「出口狂冒湧泉」　驚險畫面曝光

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

全球最有錢2大富豪互槓！馬斯克開炮：貝佐斯退休後的工作就是告人

義大利總理：未來將強制「符合資格民眾」接種COVID-19疫苗

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

136公斤石碑倒塌壓身上！　爸抬不起來崩潰目睹5歲女兒被活活壓死

「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝光！　潛水客跟團下水險丟命

Google鬧鐘不會響！時鐘App爆災情　網狂刷一星負評：重載也沒用

快訊／日首相月底換人！菅義偉閃電宣布：不參選29日黨總裁選舉

颶風艾妲重創！紐澤西人困車內淹死…還有龍捲風侵襲　末日畫面曝

以色列「日增1.1萬例」再創新高！　疫苗覆蓋率高卻成疫情熱區

奪命颶風襲紐約！洪水灌入地鐵站「出口狂冒湧泉」　驚險畫面曝光

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

全球最有錢2大富豪互槓！馬斯克開炮：貝佐斯退休後的工作就是告人

義大利總理：未來將強制「符合資格民眾」接種COVID-19疫苗

美國體操「狼醫」性侵200多名女子　協會擬118億和解

大中華基金今年投報率一次看！7檔5%以上　專家建議低檔進場

學生下課都找牠談心！　流浪小黑守護學校5年「掛上名牌」延續愛

「郵輪式列車」首航！餐旅熊彩繪超Q　全新升級4亮點大公開

安東尼首次湖人訓練　紫金戰袍賦予我不同意義

這身材53歲你信？法國前第一夫人炫腹＋美腿　凍齡狀態網看呆

JYP新女團第4位公開！超像「子瑜+Sana」合體　韓網暴動：傳奇程度

東區最時髦市場！「虱目魚台牌」服飾店混搭飲品、客製指紋潮翻

台鐵「何時賣站票、開放車上飲食」規劃曝光！每日旅客量破30萬

「安安邊緣子」阿民生了！　插針爆哭無力回訊…老公：母子均安

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

頭獎毀了我！10億得主散財做善事淒涼過世

中國男調戲伊朗妹　伊朗判鞭刑坐牢

紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

BNT接種20周後效力極低　美新研究：要打第3劑

即／菅義偉閃電宣布：不會參選下屆自民黨總裁選舉！

全城泡水！暴雨狂灌奪6命　紐約進入緊急狀態

紐約地鐵洪水「猛灌如湧泉」驚險畫面曝光

颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量

歐洲議會力挺「歐台關係升級」

跟團玩潛水　潛水客人頭被鯊魚狠咬

阿富汗反抗軍死守拒投降！　塔利班籲和平解決

更多熱門

相關新聞

紐約地鐵洪水「猛灌如湧泉」驚險畫面曝光

紐約地鐵洪水「猛灌如湧泉」驚險畫面曝光

颶風艾妲（Ida）侵襲美國東北，豪雨造成重要城市大淹水，據ABC NEWS報導，東北部地區死亡人數增至45人，總計已有60人因「艾妲」而喪命。紐約2日清晨宣布進入緊急狀態，大都會運輸署（MTA）表示，洪水淹沒了至少46個地鐵站，民眾紛紛在網路上曝光紐約地鐵遭大水灌入的瞬間驚險畫面。

紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量

颶風艾妲至少43死！　5小時狂灌紐約市「5萬座奧運泳池」雨量

歐洲議會力挺「歐台關係升級」

歐洲議會力挺「歐台關係升級」

美中對抗　美國一定贏？

美中對抗　美國一定贏？

關鍵字：

颶風颶風艾妲Ida美國美東紐約紐澤西北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

聖結石西門町親睹墜樓死亡案！

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面