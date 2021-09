颶風艾妲重創！紐澤西人困車內淹死…還有龍捲風侵襲　末日畫面曝

▲颶風艾妲(Ida)重創紐澤西。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

颶風艾妲(Ida)重創美國東部,截至目前已奪走45條人命,紐約州、紐約市和紐澤西州宣布進入緊急狀態,紐澤西州長墨菲表示,該州大部分的死者都是被困在車裡被沖走,現在還有許多人下落不明,與此同時還有龍捲風襲擊該州南部,「紐澤西過去24小時經歷的簡直是場歷史性的悲劇,沒有其他說法了。」

STORM WATCH: Reports of flooding in parts of New Jersey, including here in #Elizabeth. ( credit: Judith Linder) Share your storm photos and videos with us if it is safe to do so: https://t.co/Vk9oJjKhET#njwx #newjersey pic.twitter.com/VUOstp1xUG — News12NJ (@News12NJ) September 2, 2021

根據CNN報導,颶風艾妲在美國東部造成嚴重災情,目前累計已造成45人死亡,其中紐澤西州就佔了23死,該州州長墨菲(hil Murphy)表示,絕大多數的死者都是被困在車輛中,最後不幸被洪水沖走喪命,目前還有許多人下落不明,傷亡事件主要集中在中部與北部地區。

#BREAKING: Severe Flash flooding in Elizabeth, New Jersey. People being rescued from trapped vehicles. pic.twitter.com/UcYLxHsDqV — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 2, 2021

紐澤西州25歲消防隊員賈利(Isable Jalil)一家被洪水困在車上,他帶著母親逃出後卻來不及救70歲的父親;還有一名汽車乘客被困在6英尺深的水中,最後也不幸身亡。派賽克市(Passaic)市長羅拉(Hector Lora)說,「洪水不斷沖擊,消防員在救援時被汽車撞倒拖到車下,車子在水面上漂,增加救援困難,可能還有更多人喪生。」

▲▼紐澤西災情慘重。(圖/達志影像/美聯社)



與此同時,紐澤西州南部的穆利卡山(Mullica Hill)遭到龍捲風襲擊,摧毀當地25棟房屋,數百棵樹木橫倒在路中間,還有約三分之一的地區停電,儘管沒有造成死亡,但仍需要一段時間才能復原。

Large multivortex wedge early today in New Jersey. Look at that motion! This along with flash flooding is a once in a lifetime event for the northeast.

Video credit: Geo Jimenez on Facebook pic.twitter.com/koJ0Kr2iJs — ConnorWx (@connor_wx) September 2, 2021

目前紐澤西州21個縣全面進入緊急狀態,墨菲承諾,將會動用一切可用的資源來確保居民的安全,「紐澤西過去24小時經歷的簡直是場歷史性的悲劇,沒有其他說法了。」他也強調,隨著極端氣候越來越頻繁,各地政府和民眾必須盡快調整心態、超前部屬來應對災情。

