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中國拿氣候合作要脅　美國勸恐危害整體國際社會

▲▼美國氣候問題特使克里（John Kerry）正展開訪問中國行程，2021年4月14日晚上抵達上海 。（圖／路透社）

▲美國氣候問題特使克里（John Kerry）。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國氣候特使凱瑞二度訪中，中國外長王毅警告美中劍拔弩張恐殃及氣候合作。美國國務院今天表示，美中是全球最大碳排放國，雙方若無法合作，不只有害彼此，也會危害整體國際社會。

凱瑞（John Kerry）8月31日晚間抵達天津，展開任內第二次訪中行程。期間他除了與中國氣候特使解振華會談，也與中國國務委員兼外長王毅、中國國務院副總理韓正、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行視訊會晤。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，王毅在會中警告凱瑞，美中劍拔弩張恐殃及雙方在氣候變遷上的合作，他呼籲美方停止把中國視為「威脅和對手」，並強調中美氣候變遷合作不可能脫離美中關係的大環境。

根據中國外交部發布的聲明，王毅表示，中美氣候變化合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景，而美方也希望氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」，「但若綠洲周圍都是荒漠，綠洲遲早會被沙化」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天被問及王毅發言時表示，美國致力與國際社會、中國在迫切的氣候議題上合作，當然希望中方能依據同樣基礎與美方在此事上往來。

普萊斯說：「我們知道我們沒有選擇，（美中）必須在此生存威脅上有某種程度的合作。」

普萊斯指出，美中是全球前2大碳排放國，若雙方無法找到合作方式，共同實踐更遠大的氣候目標，這不僅對彼此有害，也恐對國際社會造成更廣泛的危害。他說，中國碳排放量占全球總量近30%，如果中方不拿出額外作為，世界將身處更艱難處境。

普萊斯強調，世界需要美中在氣候等議題上合作，美方認為雙方一定有合作空間。

路透社今天也引述凱瑞表示，他告訴中方，氣候變遷不是意識形態或黨派議題，也不是地緣戰略武器。

凱瑞4月中首訪中國，與解振華在上海會談後共同發表美中氣候危機聯合聲明，雙方同意共同攜手並與其他締約方合作，達成巴黎氣候協定承諾，確保氣溫上升控制低於攝氏2度之內，並努力達成1.5℃之內的目標。

 

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