墨西哥北部重大車禍　至少16死22傷

#QhuboTV #Internacionales | Al menos 16 muertos y 22 heridos es el saldo de un accidente carretero en el kilómetro 39 de la Carretera Sonoyta- San Luis Río Colorado, informó la fiscalía general de Justicia de Sonora, México. pic.twitter.com/S7MZo6rhqa — Q'hubo TV Oficial (@Qhubotvoficial) September 2, 2021

文／中央社墨西哥市2日綜合外電報導

官員表示，墨西哥北部今天發生一起重大道路事故，造成至少16人死亡、22人受傷。

索諾拉州（Sonora）檢方透過推特（Twitter）發布聲明，事發地點位於鄰近美墨邊界的索諾伊塔鎮（Sonoyta）與聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）之間的公路。

傷者中有6人情況嚴重。

索諾拉州衛生首長克勞森（Enrique Clausen）在推特寫道，自今晨發生事故以來，緊急應變人員、消防員、紅十字會與衛生部一直在努力因應。

根據當地媒體，事發當時，一輛載客巴士先撞到停在路肩的拖車，接著又被對向駛來的卡車迎頭撞上。

當局表示，事發後公路已封閉，傷者被送往區內多家醫院。