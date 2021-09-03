誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

▲「低價吃到飽一堆」，他好奇「還有人辦月繳1399嗎」， 網曝1種人會選。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

電信業者近年推出許多「上網吃到飽」優惠專案，「499之亂」甚至一度轟動台灣社會。一名網友在批踢踢表示，儘管現在低價吃到飽的方案很多，但電信業者仍沒有淘汰1399元方案，讓他好奇「辦月繳1399大都是什麼人」。

原PO在批踢踢八卦板表示，許多電信業者的0元手機方案，每個月繳1399元並要綁約24個月，算下來共要花33600元，「這個價格，在網路上隨便買空機，再用月繳499或599都比較划算，為什麼還是有人願意花1399呢？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，「公司有補助的人，或算數不好，或信用卡都辦不出來的人」、「資費高，訊號優先級也高」、「有的公司幫繳啊，不選最貴的選什麼」、「2699公司出，手機零元爽啊」。

也有內行人給出答案，「各大電信都把市話獨立計費，低資費方案市話1分鐘都6元，你用低資費，然後市話需求很大的話，每月帳單會很可觀，就算中資費贈送的市話也很少，沒得選啊，所以直接無懸念，高資費算了」。

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