　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲「低價吃到飽一堆」，他好奇「還有人辦月繳1399嗎」， 網曝1種人會選。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

電信業者近年推出許多「上網吃到飽」優惠專案，「499之亂」甚至一度轟動台灣社會。一名網友在批踢踢表示，儘管現在低價吃到飽的方案很多，但電信業者仍沒有淘汰1399元方案，讓他好奇「辦月繳1399大都是什麼人」。

原PO在批踢踢八卦板表示，許多電信業者的0元手機方案，每個月繳1399元並要綁約24個月，算下來共要花33600元，「這個價格，在網路上隨便買空機，再用月繳499或599都比較划算，為什麼還是有人願意花1399呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友熱議，「公司有補助的人，或算數不好，或信用卡都辦不出來的人」、「資費高，訊號優先級也高」、「有的公司幫繳啊，不選最貴的選什麼」、「2699公司出，手機零元爽啊」。

也有內行人給出答案，「各大電信都把市話獨立計費，低資費方案市話1分鐘都6元，你用低資費，然後市話需求很大的話，每月帳單會很可觀，就算中資費贈送的市話也很少，沒得選啊，所以直接無懸念，高資費算了」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
新北4女驚遇山難　消防局1招救人！
「媽媽噴出高高的水柱」　小二課文網嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

小留學生、自學、中輟都能打BNT！4類無學籍少年　擬開放專案施打

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗　網：我現在才知道

全台「疫苗愛好」出爐！最愛高端縣市在南部　新竹92.1%選莫德納

今彩539「獎號出爐」！頭獎開出1注　獎落桃園龜山

小二課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻：是不是在開車

要求「學生打掃校園」是陋習嗎？網友：方便培養奴性

西門町最後一間「肯德基」熄燈！結束36年營業歲月　首度無店面

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

象龜外送員上路～可等候再下單　萌背「粉色食物箱」：明天才到唷

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

小留學生、自學、中輟都能打BNT！4類無學籍少年　擬開放專案施打

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗　網：我現在才知道

全台「疫苗愛好」出爐！最愛高端縣市在南部　新竹92.1%選莫德納

今彩539「獎號出爐」！頭獎開出1注　獎落桃園龜山

小二課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻：是不是在開車

要求「學生打掃校園」是陋習嗎？網友：方便培養奴性

西門町最後一間「肯德基」熄燈！結束36年營業歲月　首度無店面

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

歐洲議會力挺「歐台關係升級」　議員支持：邀訪台灣領導人

重機女網紅爆4影片外流！網友湧入FB粉專打氣：該告的一律提告

「重機女神」不雅片瘋傳！50秒憔悴告白：我的心也是肉長的

受美股開盤上揚激勵　歐洲3大股市收高

為何日本食物「看起來特別好吃」　老饕點出2大關鍵差異

北市爆3貪警！ 內湖警收毒梟20萬聲押禁見...另2警各5萬、3萬交保

14歲少女「班傑明式衰老」像70歲　遭霸凌哭：為什麼生下我？

颶風艾妲奪命22死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

超吸睛！短腿貓趴爸身上逛大街 「平衡感滿分」散步、跳舞都不掉

生活熱門新聞

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

即／境外移入確診者到高雄殯儀館　寄棺大樓急清消

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

他讓媽媽坐副駕！老婆竟抓狂　網一面倒

惡臭膿液從私密處流出來

學生掃校園是陋習　網：培養奴性

未接種疫苗者9成選莫德納！最愛高端縣市曝光

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

他安全帽裝「9支行車紀錄器」　網笑翻

更多熱門

相關新聞

Gogoro推「0元防疫購車專案」

Gogoro推「0元防疫購車專案」

在全國3級警戒將滿1個月之際，Gogoro於今（15）日推出「防疫購車專案」，主要是為了讓原本仰賴大眾運輸移動的消費者，能以較低負擔方式選購個人交通工具，方案中除了提供0頭款超低月付分期、前3個月免繳款外，更有業界首創的「3年後保證最高51%買回」，開啟了2輪界財務方案的「新玩法」

Gogoro因應疫情提供資費彈性變更

Gogoro因應疫情提供資費彈性變更

Gogoro推出新資費、性能免費升級

Gogoro推出新資費、性能免費升級

遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電：不跟進

遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電：不跟進

Gogoro新規範6月上線

Gogoro新規範6月上線

關鍵字：

資費

讀者迴響

熱門新聞

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

《火神》沒入圍？　劇組曝原因

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

她痔瘡拖3年…「肉球臭爆黏黏的」醫看傻：整塊挖掉

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面