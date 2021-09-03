印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝　還有一波巨變危機

▲「印度神童」阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導



印度神童阿南德（Abhigya Anand）因為多次成功預言疫情爆紅，對於外界相當關注的「好轉」時間點，阿南德也說出的自己的預言，他指出，11月21日以後因為木星離開魔羯座前往水瓶座，人類的生活品質會開始好轉，12月開始經濟逐漸復甦，可望回歸正常生活，不過明年4月因為火星與土星相合，可能又會出現一波動盪危機。

阿南德還指出，明年（2022年）年4月因為火星土星大合相，所發生的巨變危機依舊波及全球經濟，得等到2023年4月23日之後才能夠擺脫，屆時經濟會進入成長期，全球面臨大型的重置。



年僅14歲的阿南德成功預言新冠變種病毒爆發、邁阿密大樓以及日本靜岡土石流等天災人禍，他7月時說出的警告「8、9月因為木星逆行在魔羯座恐對世界不利」再次成真，阿富汗政府垮台、海地發生強震等，可說是6度預言成功，也讓不少人都會參考的這位神童的預言

對於阿南德的災難預言，萬芳醫院精神科醫師潘建志8月曾發文表示，新冠病毒不斷變異「很煩」，Delta變種一統江湖，很難找到規則來預測病毒的未來，勿輕易相信任何個人主觀判斷。他還說，新冠病毒在人體內進化，而戴口罩、社交距離、打疫苗以及死亡，都會影響病毒的進化方向，科學家僅能不斷監測基因定序、了解新突變位置的作用，「實證最重要」。



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