　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）已經第6度預言成真。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）六度神準預言而聲名大噪，他近期在YouTube影片中指出，全球有望脫離最壞的情況，今年12月起經濟會開始復甦，但數個月後又會面臨一陣劇烈動盪，直到2023年4月23日後才會慢慢好轉。

阿南德在影片中預測，全世界9月至11月將經歷最壞的日子，可能會有一波新冠肺炎的疫情新高峰，直到11月21日後才會開始好轉，擁有比較好的生活品質，進入12月後經濟也會有稍微復甦的趨勢。

他也提醒，2022年4月22日會有「火土大合」發生，屆時世界可能出現巨大變數或嚴重困難，至於經濟穩定復甦則等要2023年4月23日後才會好轉。

阿南德以前曾經警告，6月20日後歐洲、印度、美國、日本將發生大事，結果不但多國的疫情反彈，美國與日本更發生邁阿密大樓倒塌和靜岡嚴重土石流等災禍。

▲▼美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

▲美國Delta病毒感染者數增加。（圖／路透社）

進入7月後，阿南德又強調，木星7月21日開始逆行，「8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利」，結果各國8月紛紛發生嚴峻情況像是希臘、土耳其野火、海地7.2強震、阿富汗塔利班問題等，六度預言成功讓不少人開始相信他的說法。

儘管如此，阿南德沒有科學根據的預言，依舊讓許多人覺得是胡扯，萬芳醫院精神科醫師潘建志也提醒，新冠病毒不斷變異，人類任何行為都會影響病毒的進化方向，別輕易相信任何個人主觀判斷，「特別是印度神童阿南德的預言，根本在汙辱科學家」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
新北4女驚遇山難　消防局1招救人！
「媽媽噴出高高的水柱」　小二課文網嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲議會力挺「歐台關係升級」　議員支持：邀訪台灣領導人

颶風艾妲奪命22死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝　還有一波巨變危機

男友偷吃哭求原諒！　她開約會條件「每月收費3.3萬」爽賺零用錢

新冠後遺症再+1！康復後恐罹患「急性腎損傷」　無痛零症狀難察覺

南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝　醫師說話了

研究：染新冠長期影響「比癌症還要糟」　4成爬樓梯有困難

德國央行「洗錢」16.7億　快被鈔票淹沒！官員急曝：動作要快點

WHO：歐洲恐增23萬死　疫苗短缺接種率下跌14%

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

宋雨琦.VaVa《爆裂舞台》墊底　爆哭「我過不去...」不服結果

歐洲議會力挺「歐台關係升級」　議員支持：邀訪台灣領導人

颶風艾妲奪命22死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝　還有一波巨變危機

男友偷吃哭求原諒！　她開約會條件「每月收費3.3萬」爽賺零用錢

新冠後遺症再+1！康復後恐罹患「急性腎損傷」　無痛零症狀難察覺

南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝　醫師說話了

研究：染新冠長期影響「比癌症還要糟」　4成爬樓梯有困難

德國央行「洗錢」16.7億　快被鈔票淹沒！官員急曝：動作要快點

WHO：歐洲恐增23萬死　疫苗短缺接種率下跌14%

歐洲議會力挺「歐台關係升級」　議員支持：邀訪台灣領導人

重機女網紅爆4影片外流！網友湧入FB粉專打氣：該告的一律提告

「重機女神」不雅片瘋傳！50秒憔悴告白：我的心也是肉長的

受美股開盤上揚激勵　歐洲3大股市收高

為何日本食物「看起來特別好吃」　老饕點出2大關鍵差異

北市爆3貪警！ 內湖警收毒梟20萬聲押禁見...另2警各5萬、3萬交保

14歲少女「班傑明式衰老」像70歲　遭霸凌哭：為什麼生下我？

颶風艾妲奪命22死！紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

快訊／國道1號彰化貨車追撞！駕駛遭「夾昏」無意識倒趴方向盤

兩人同行一人半價！星野肉肉鍋夢時代店、麗寶店9月復活祭優惠

超正「工地女神」吐舌甜笑網融化　拿傢伙鎖螺絲宣示：鑽爆你的心！

國際熱門新聞

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

中國男調戲伊朗妹　伊朗判鞭刑坐牢

印度神童預言　經濟復甦日要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝

全城泡水！暴雨狂灌奪6命　紐約進入緊急狀態

電梯自由落體！18歲男大生慘遭夾殺

新冠後遺症再+1！　無痛零症狀難察覺

紐約史上首次「暴洪警戒」　地鐵淹成瀑布癱瘓

混打沒意義！　澳專家直言：AZ保護力比BNT還長

阿富汗反抗軍死守拒投降！　塔利班籲和平解決

嫌老公醜　人妻找帥男友「洗基因」

中國是否承認塔利班？外交部引「毛澤東名言」表態

狼父性侵殺害20月大女嬰　恐遭化學閹割

更多熱門

相關新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

料中新冠疫情的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）聲名大噪，先後成功預言變種病毒爆發、美國邁阿密大樓倒塌與日本靜岡土石流等天災人禍，如今他6月時發出的警告「8、9月木星逆行在魔羯座恐對世界不利」再次成真，阿富汗政府垮台、海地發生強震等，算算這已經是他第6度神準預言成功。

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

印度神童預言5度成真　警告7月要小心

印度神童預言5度成真　警告7月要小心

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

關鍵字：

阿南德

讀者迴響

熱門新聞

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

《火神》沒入圍？　劇組曝原因

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

她痔瘡拖3年…「肉球臭爆黏黏的」醫看傻：整塊挖掉

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面