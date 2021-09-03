一張圖看懂「鮮乳標章」！營養師籲：早晚一杯牛奶補鈣

▲你買鮮奶的時候，有注意到上面有「白色牛」的貼紙嗎？（示意圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



生活中心／綜合報導

你有發現有些鮮奶會有一個「白色牛」貼紙？其實這貼紙是「鮮乳標章」，代表這瓶鮮奶是「國產生乳」，營養師高敏敏在粉絲專頁分享，大家一直有個「鮮乳標章的數字越大越濃醇」的迷思，其實它與濃度無關，只是印刷廠的印刷批號，用一張圖帶大家看懂「鮮乳標章」。

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▲一張圖看懂「鮮乳標章」。（圖／高敏敏營養師提供）



左上為冬、夏期品代碼，可分為冬天英文字母、夏天注音符號，而桃紅色數字為流水編號，會每年更換，小牛身上的公升數則是容量 有125ml-3685ml等多種，期別則表示是屬於夏天或冬天生產，夏期品代表4月-11月、冬期品代表12至隔年3月。

高敏敏指出，台灣飼養的牛品種，大多是黑白斑點的荷蘭牛，濕熱的天氣會讓乳牛食慾降低，喝水量變多，導致夏天的產出的奶、蛋白質跟乳脂肪含量會較低，冬天則相反，乾冷的天氣會讓乳牛食慾上升，吃的比較多，但一般來說，冬天鮮乳的購買率會下降，造成鮮乳過剩，而這時「鮮乳標章」就可以區分夏季與冬季，也能便於追蹤冬季剩餘鮮乳流向。

高敏敏表示，「鮮乳標章」可說是國產身分證，新鮮美味又營養，希望大家能多支持國內酪農產業，多購買國產鮮乳，建議大家每天早晚各喝一杯牛奶，來補充豐富鈣質，而衛福部建議每日都必須攝取1.5-2杯乳製品、每日鈣攝取量要達到1000mg。

