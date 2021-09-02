　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友偷吃哭求原諒！　她開約會條件「每月收費3.3萬」爽賺零用錢

▲戀人,情侶,愛人,兩性,情感,感情。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲外國女網友海莉每月收費3萬多元，作為原諒偷吃男友的條件。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州女網友海莉（Haley Pierce）發現男友偷滑Tinder，和別的女孩曖昧調情，立刻狠心斬斷2年情，但對方卻當場爆哭，不斷懇求「再給一次機會」。於是，她開出一項「約會條件」，如果男友想要繼續和自己保持聯繫，必須支付每月1200美元（約新台幣3.3萬元）的費用，成功讓劈腿男付出代價。

綜合《鏡報》等外媒報導，20歲的海莉發現，男友無時無刻忙著與網友調情傳訊，就連2人同床共枕，甚至她生日當天也不例外；男友被當場拆穿，並且提分手後，立刻歇斯底里、爆哭大吼「我是該死的白痴」，「他隔天還買了廉價的鮮花、巧克力和絨毛玩具給我，但對我來說沒有用」。

儘管如此，海莉有次接起男友弟弟的電話，另一頭卻傳來男友的聲音，她聽見對方拚命挽回，甚至承諾「我願意給妳所有的錢」，便隨口回應「那你匯300塊給我，我就跟你講話」。未料，這場「感情交易」就此持續至今，2人慢慢從訊息來往，逐漸恢復見面與約會。

海莉坦言，自己還是學生，幾乎沒有收入，因此她現在就是在利用男友，「我會繼續這麼做，直到擁有穩定收入，例如找到工作，或者成為TikTok網紅為止。那時候，我就會斷絕一切關係」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
老字號旅館「突歇業」！　網嘆：第一次的回憶
南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝　醫師說話了
快訊／大小貨車「高速衝撞翻農田」　妻死夫重傷
唐禹哲「手舉五星旗」：感謝給我們幸福生活　陸網瘋讚
BNT「復必泰」布條消失是府方要求？　總統府回應了
女大生36樓墜落！　粉身碎骨慘死
23歲男「急打高端」4天後悔爆　悲慘原因曝光
燒紙錢驚見20萬現鈔！　從火堆中拉出慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友偷吃哭求原諒！　她開約會條件「每月收費3.3萬」爽賺零用錢

新冠後遺症再+1！康復後恐罹患「急性腎損傷」　無痛零症狀難察覺

南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝　醫師說話了

研究：染新冠長期影響「比癌症還要糟」　4成爬樓梯有困難

德國央行「洗錢」16.7億　快被鈔票淹沒！官員急曝：動作要快點

WHO：歐洲恐增23萬死　疫苗短缺接種率下跌14%

嫌老公太醜！人妻找帥男友「洗基因」　連生3孩自爆：又懷了第4胎

紐約進入緊急狀態！地鐵驚現瀑布「全城泡水」　暴雨狂灌奪8命

狼父性侵殺害20月大女嬰　還傳訊給丈母娘「想壞壞」！恐化學閹割

狠父性侵+殺害「20月大親生女兒」　10萬民眾怒連署：化學閹割

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

不捨爸媽辛苦！兒常跑工地幫忙 喜歡畫圖禮物被驚喜升級感動哭

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

男友偷吃哭求原諒！　她開約會條件「每月收費3.3萬」爽賺零用錢

新冠後遺症再+1！康復後恐罹患「急性腎損傷」　無痛零症狀難察覺

南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝　醫師說話了

研究：染新冠長期影響「比癌症還要糟」　4成爬樓梯有困難

德國央行「洗錢」16.7億　快被鈔票淹沒！官員急曝：動作要快點

WHO：歐洲恐增23萬死　疫苗短缺接種率下跌14%

嫌老公太醜！人妻找帥男友「洗基因」　連生3孩自爆：又懷了第4胎

紐約進入緊急狀態！地鐵驚現瀑布「全城泡水」　暴雨狂灌奪8命

狼父性侵殺害20月大女嬰　還傳訊給丈母娘「想壞壞」！恐化學閹割

狠父性侵+殺害「20月大親生女兒」　10萬民眾怒連署：化學閹割

女高中生開學首日未返家　嬤急求助！20公里外尋獲

活著，就是勝利！　2021周大觀抗癌圓夢助學金頒獎

國動替弟報仇找Toyz單挑嗆「輸的改名」　椅子回擊：張家人都怪怪？

電動車ETF爆3檔！1張圖看懂「怎麼選」　不敗教主加碼1買法

吳申梅想當航海王慘成股市韭菜　「100萬損益-20%」哭了：真的受不了

獨／富王鴨肉被告恐嚇判拘要提上訴！律師：當時所說均是疑問句

為國爭光！肥腸被摸肚太爽「無影腳抖爆」　狂點POPCAT網笑：超快

體育署迎接開學防疫運動新生活　三大參考規律運動對抗疫情

王柏融1打點二壘安打助火腿追平　連3戰長打貢獻打點

全新革命進化！最新4DFWD科技中底結合3D列印與大數據分析　讓你上腳自帶推進力

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

國際熱門新聞

中國男調戲伊朗妹　伊朗判鞭刑坐牢

女老師開學露雪乳　跳肚皮舞迎小學生　爸嗨翻媽氣瘋

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

女大生上空激裸露2點　為救地球全脫了！

阿富汗反抗軍死守拒投降！　塔利班籲和平解決

全城泡水！暴雨狂灌奪6命　紐約進入緊急狀態

混打沒意義！　澳專家直言：AZ保護力比BNT還長

新變種病毒株Mu 日本機場查到2例

13年前救過拜登 口譯員無法搭上班機受困阿富汗

2022世界大學排名　台大跌出百大

又是榮譽殺人！　她拒嫁堂哥遭3兄弟亂刀捅死影片曝

歐洲議會外委會壓倒性通過　挺正名「台灣」

北韓婉拒300萬劑科興疫苗：應送給受疫情重創國家

打2劑媽德納！她飛夏威夷爽玩慘了

更多熱門

相關新聞

新冠後遺症再+1！　無痛零症狀難察覺

新冠後遺症再+1！　無痛零症狀難察覺

最新研究發現，未送院接受新冠治療的患者，康復後可能出現急性腎損傷（AKI），除了其腎臟受損程度會隨著新冠嚴重程度而升級外，原本沒有腎臟問題的患者最終罹患末期腎臟病的風險也比從未罹患新冠的人高出2倍。

全城泡水！暴雨狂灌奪6命　紐約進入緊急狀態

全城泡水！暴雨狂灌奪6命　紐約進入緊急狀態

鱷魚突咬下無人機　嘴裡「白煙狂炸」！爆乳人妻嚇壞

鱷魚突咬下無人機　嘴裡「白煙狂炸」！爆乳人妻嚇壞

電梯自由落體！18歲男大生慘遭夾殺

電梯自由落體！18歲男大生慘遭夾殺

Mu變異株39國現蹤　美國2065例最多

Mu變異株39國現蹤　美國2065例最多

關鍵字：

北美要聞劈腿偷吃Tinder

讀者迴響

熱門新聞

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面