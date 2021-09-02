男友偷吃哭求原諒！　她開約會條件「每月收費3.3萬」爽賺零用錢

▲外國女網友海莉每月收費3萬多元，作為原諒偷吃男友的條件。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州女網友海莉（Haley Pierce）發現男友偷滑Tinder，和別的女孩曖昧調情，立刻狠心斬斷2年情，但對方卻當場爆哭，不斷懇求「再給一次機會」。於是，她開出一項「約會條件」，如果男友想要繼續和自己保持聯繫，必須支付每月1200美元（約新台幣3.3萬元）的費用，成功讓劈腿男付出代價。

綜合《鏡報》等外媒報導，20歲的海莉發現，男友無時無刻忙著與網友調情傳訊，就連2人同床共枕，甚至她生日當天也不例外；男友被當場拆穿，並且提分手後，立刻歇斯底里、爆哭大吼「我是該死的白痴」，「他隔天還買了廉價的鮮花、巧克力和絨毛玩具給我，但對我來說沒有用」。

儘管如此，海莉有次接起男友弟弟的電話，另一頭卻傳來男友的聲音，她聽見對方拚命挽回，甚至承諾「我願意給妳所有的錢」，便隨口回應「那你匯300塊給我，我就跟你講話」。未料，這場「感情交易」就此持續至今，2人慢慢從訊息來往，逐漸恢復見面與約會。

海莉坦言，自己還是學生，幾乎沒有收入，因此她現在就是在利用男友，「我會繼續這麼做，直到擁有穩定收入，例如找到工作，或者成為TikTok網紅為止。那時候，我就會斷絕一切關係」。

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