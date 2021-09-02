嫌老公太醜！人妻找帥男友「洗基因」　連生3孩自爆：又懷了第4胎

▲女子爆料，已生下的3名孩子都不是老公的。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李振慧／綜合報導

迦納一名34歲女子嫌老公醜又想生下漂亮小孩，竟然跑去找長相帥氣的前男友幫忙「洗基因」，雖然已經生下3名孩子，老公卻完全沒發現和他沒有血緣關係，而她現在肚中懷的第4胎又是前男友的種。

當地媒體Pulse Ghana報導，這名女子近來向位在阿克拉市(Accra)的廣播電台投稿，她表示，丈夫雖然是一名好男人，可是長相實在是不好看，為了達成自己想生漂亮小孩的願望，竟然每到排卵期就會特別去找前男友幫忙，和丈夫只在非排卵期才會同房。

女子表示，前男友雖然長得帥但是非常花心，當初她因為這樣才會離開對方，沒想到現在卻能因為這點獲得好處，然而對於孩子生父的真相對方也完全不知情。

女子現在之所以在節目爆料，是因為老公近來打算帶全家移民美國，由於可能會需要DNA測試，讓她很擔心老公會發現真相。女子誇張的故事在網路上爆紅，網友表示，「這個女人太可怕了」、「心機好重」、「我希望她老公有聽到這集節目」。