嫌老公太醜！人妻找帥男友「洗基因」　連生3孩自爆：又懷了第4胎

▲女子爆料,已生下的3名孩子都不是老公的。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者李振慧/綜合報導

迦納一名34歲女子嫌老公醜又想生下漂亮小孩,竟然跑去找長相帥氣的前男友幫忙「洗基因」,雖然已經生下3名孩子,老公卻完全沒發現和他沒有血緣關係,而她現在肚中懷的第4胎又是前男友的種。

當地媒體Pulse Ghana報導,這名女子近來向位在阿克拉市(Accra)的廣播電台投稿,她表示,丈夫雖然是一名好男人,可是長相實在是不好看,為了達成自己想生漂亮小孩的願望,竟然每到排卵期就會特別去找前男友幫忙,和丈夫只在非排卵期才會同房。

女子表示,前男友雖然長得帥但是非常花心,當初她因為這樣才會離開對方,沒想到現在卻能因為這點獲得好處,然而對於孩子生父的真相對方也完全不知情。

女子現在之所以在節目爆料,是因為老公近來打算帶全家移民美國,由於可能會需要DNA測試,讓她很擔心老公會發現真相。女子誇張的故事在網路上爆紅,網友表示,「這個女人太可怕了」、「心機好重」、「我希望她老公有聽到這集節目」。

Ei enti which clay paaah did God use to create ladies?

You still no dey fear women?

pic.twitter.com/k3fU2GS02U