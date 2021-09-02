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新冠後遺症再+1！康復後恐罹患「急性腎損傷」　無痛零症狀難察覺

▲▼腎病。（圖／翻攝自推特／@Kidney_Guru）

▲研究發現，未送院的新冠患者康復後可能會罹患腎病。（圖／翻攝自推特／@Kidney_Guru）

記者葉睿涵／編譯

最新研究發現，未送院接受新冠治療的患者，康復後可能出現急性腎損傷（AKI），除了其腎臟受損程度會隨著新冠嚴重程度而升級外，原本沒有腎臟問題的患者最終罹患末期腎臟病的風險也比從未罹患新冠的人高出2倍。

據彭博社報導，《美國腎臟學會期刊》9月1日刊出1篇新論文，曝光了新冠肺炎的另一個嚴重後果。研究人員在2020年3月1日至2021年3月15日期間，對比了8萬9216名新冠康復者與163萬7467名未感染者的身體狀況後，發現未住院接受治療的新冠患者會在6個月內出現急性腎損傷的風險增加了23%。

數據顯示，在每1萬名輕度到中度的新冠病患中，有7.8人在病癒後會出現腎臟問題，需要靠洗腎或是腎臟移植來延長生命，而且腎臟受損程度會隨著新冠嚴重程度而升級，原本沒有腎臟問題的患者最終罹患末期腎臟病的風險也比從未罹患新冠的人高出2倍。

論文通訊作者阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）指出，按這個比例來看，全球恐怕會有非常多人最終會因為新冠而患上末期腎臟病，「這是一個大問題，因為它可能會在未來10年或更久以後改變我們的生活」，「罹患腎臟相關疾病的問題在於它是沒有預兆的，患者不會感到疼痛或出現任何症狀，讓察覺腎臟出問題變得困難」。

阿爾阿里警告，醫生們應該多加留意新冠康復者的腎臟問題，「隨著時間的推進，我們會看到越來越多人需要洗腎，或是接受腎臟移植，這都需要病人自己負擔費用，是一筆相當可觀的費用。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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