紐約進入緊急狀態！地鐵驚現瀑布「全城泡水」　暴雨狂灌奪6命

▲紐約與紐澤西降下暴雨,導致地鐵出現瀑布、全城泡水。(圖/翻攝自SubwayCreatures推特、路透)

記者葉睿涵/綜合報導

受颶風「艾達」(Hurricane Ida)的殘餘水氣影響,美國紐澤西州及紐約降下歷史性暴雨,導致州內多處出現嚴重水災、多條線路地鐵停駛,並造成6人死亡。紐約及紐澤西州州長在當地時間9月2日凌晨2點左右,紛紛宣布進入緊急狀態,並要求所有人為了安全起見,待在家中不要出門。

▲紐約有不少地鐵線路已暫停行駛。(圖/達志影像/美聯社)

綜合路透社與CNN報導,颶風「艾達」的殘餘水氣為大西洋北部地區帶來了傾盆大雨,引發龍捲風與嚴重水災,導致紐澤西州及紐約州長宣布進入緊急狀態,並暫停多數的地鐵線路。從網路上流出的影片可見,暴雨洪水像激流一樣沿著階梯湧入地鐵站,導致站內嚴重積水,水位至少可以達到一個成人的腿部。

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan , #NYC . Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t

另一支影片可見,地面上的雨水沿著地鐵站頂部灌入位於地底的地鐵站,導致站內出現一整面像瀑布一樣的水牆,乘客要上下車都十分不方便。也有乘客從地鐵站離開後,才發現地面上的道路早已被水淹沒,多輛車子更直接泡在水中,以至於他們需要仰賴消防員的協助,才能離開地鐵站。

▲驟降的暴雨讓路面被積水淹沒,停在路邊的車子也都泡在水中無法移開。(圖/路透)

This looks more like a subway car wash than a subway station. This flooding has to be doing an incredible amount of damage to the NYC subway system. pic.twitter.com/bgtMbjiHvM