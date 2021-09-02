德國央行「洗錢」16.7億　快被鈔票淹沒！官員急曝：動作要快點

▲德國央行正在處理因洪災而毀損的紙鈔。圖為紙鈔放入烘乾機的照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

西歐7月發生百年最大洪災，德國、比利時災情最為嚴重，多座城鎮和村莊被淹沒，釀成至少200人死亡。德國央行（Bundesbank）於1日證實，自從水患以來，該機構已收到超過5100萬歐元（約新台幣16.7億元）的泡水毀損鈔票，簡直快要被淹沒了，如今必須趕在紙鈔變硬之前完成「洗錢」作業，盡可能挽救民眾的財產。

▲德國央行官員表示，必須趁著髒汙紙鈔變硬之前，盡速處理。（圖／達志影像／美聯社）



《歐洲新聞台》等外媒報導，毀損鈔票被髒水、汙泥及油垢弄髒，必須經過清洗、乾燥等處理程序後，送往位於美因茲市（Mainz）的貨幣真偽檢驗中心，若被驗證確實為真鈔，才能展開退款作業。市民換取新鈔時，不必支付額外費用，而毀損紙鈔將全數銷毀。

德國央行透露，該機構以往一整年才收到4000萬歐元（約新台幣13.1億元）的損毀貨幣，如今已經遠遠超過，只好添購烘乾機，以應對大量湧入的「髒錢」。執行委員會成員貝爾曼（Johannes Beermann）也說，「在這些鈔票凝固，並且變得像水泥一樣硬之前，必須盡快處理完」。

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