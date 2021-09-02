電梯「自由落體」急墜！18歲男大生慘遭夾殺　同學目睹恐怖瞬間

▲美國18歲男大生遭電梯夾殺身亡。（左圖／翻攝自Facebook／Coach-Sean Tarrant；右圖／免費圖庫pxhere）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州發生恐怖悲劇，18歲大學生麥克法蘭（Jaumarcus McFarland）是一名前途似錦的橄欖球員，8月31日卻在一場意外中喪命，他搭電梯抵達建築物3樓，前腳才剛踏出去，電梯竟無預警「自由落體」下墜，遭夾殺喪命。

外媒引述目擊者說法指出，電梯抵達3樓後，前面幾名學生陸續走出來，但在最後一人離開前，電梯卻「自由落體」下墜，眾人親眼目睹恐怖場景。

警消及醫護抵達現場時發現，麥克法蘭被卡在2、3樓之間，脈搏非常微弱，耗時1小時左右才被救出；儘管緊急送往附近的亞特蘭大醫療中心（Atlanta Medical Center），卻仍傷重不治。警消部門宣布立刻封鎖事發電梯，直到州政府調查單位確認故障原因為止。

大樓住戶提供檢查表照片，向媒體匿名投訴，那座電梯最後一次檢查竟是在2019年8月，他們屢次抱怨安檢措施疏漏，卻總是不了了之。

儘管如此，大樓管理單位卻堅稱，他們每5年都會進行一次詳細檢查，但距離下次期限2024年還有一陣子，且「電梯最大載重為3000磅（約1360公斤），但當時裡面的16名運動員卻重達將近4000磅（約1814公斤）」。

死亡電梯！7歲男童「卡縫隙」慘遭夾殺 爆頭斷頸當場慘死

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