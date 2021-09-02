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美8個州開放試行iPhone數位身分證！　需要個人照片建檔

特約記者洪聖壹／綜合報導

還記得 WWDC 2021 期間，Apple 公司在新版 iOS 15 當中，加入了新的數位身分證功能，在新系統上線之前，Apple 公司已經率先將這項功能在美國地區共計 8 個州上線。

Apple宣布，亞利桑那州和佐治亞州將率先支援數位身分證，iPhone 用戶可以在錢包功能裡面掃描自己的駕照、護照跟身分證等個人身份 ID，不用攜帶個人紙本證件出門，就可以向警察、航空公司、店家出示個人證件以辨識個人身份。

接下來將會在 Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma, Utah 等地陸續上線。TSA  再次確認，一旦美國各州啟用 Apple 的移動 ID，特定的機場檢查站和相關安全通道就會開放相關認證。

根據外媒實測，Apple 錢包在掃描個人身分證的過程，除了掃描證件，還需要提供自拍照，這是因為當地政府機關需要進行個人身份驗證。

Apple 表示，行動ID 支援 ISO 18013-5 mDL（移動駕駛執照）標準，要讓用戶安心，在每次出示 ID 時保護個人隱私安全。

這項功能會率先在本月份登場的 iOS 15 當中正式開放使用，美國當地各州政府可以覺得他們要不要開放，不過話說回來，不管現在還是未來，除了數位身分證之外，紙本身分證還是要存在。在台灣方面，其實早在 2013 年，政府就開始研發數位身分證，基於人權考量、監控疑慮與資安等考量，數位身分證至今仍然在評估當中。

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