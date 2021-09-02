中國男網紅調戲伊朗妹　稱「花1400隨便睡」！伊朗法院判鞭刑坐牢

▲中國男網紅被伊朗法院判刑。（圖／翻攝自搜狐）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國一名男網紅今年在網路發布許多和伊朗女性親密交談影片，猛聊私生活問題，甚至宣稱只要50美元（約新台幣1400元），就能把伊朗妹帶回家睡。依據伊朗法院最新裁決，該名男網友與友人雙雙遭判鞭刑、坐牢及罰款。

▲男網紅已被伊朗警方逮捕 。（圖／翻攝自網易，下同）

綜合外媒iranintl等外媒報導，該名男網紅拍攝影片炫耀在伊朗的撩妹經歷，並把畫面全都上傳網路，影片多達59部之多，且被拍攝的伊朗女子大多未滿18歲。

依據影片，他聊天的內容大多圍繞在私生活，明顯調戲女方，「這樣的伊朗姑娘太適合做老婆」、「伊朗妹子約中國小伙」、「喜歡老男人」、「你什麼時候給我做飯」等。最引起外界關注的是，他曾稱只要花費50美元，就能與伊朗女生發生關係。

這起事件引發外界關注，伊朗當地有5名女性對他及他的友人提出控告，其中一人是在今年6月1日被當地警方逮捕。已知部分女生曾警告他，必須要下架這些影片。

依據德黑蘭一間法院最新判決，2人遭罰鞭刑、坐牢及罰款，原因是他們在社交媒體平台上所發布的親密交談影片，並未取得伊朗女子同意。2人的辯護律師並未詳細說明指控內容及判決細節，但表明目前還有上訴可能。