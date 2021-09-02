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接種2劑疫苗「恐怖後遺症」風險驟降50%　專家：2種人應優先打2針

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲完整接種2劑疫苗的人，罹患「新冠長期症狀」的機率更低，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠病毒會維持4週至6個月以上的恐怖後遺症「新冠長期症狀」（Long COVID）一直是醫界十分擔心的問題。最新研究發現，接種2劑疫苗的成年人，在感染新冠肺炎後，留下後遺症「新冠長期症狀」的機率比未接種的人低將近5成，顯示接種疫苗不止可以降低染疫風險，還能減少「新冠長期症狀」發生的機率。

綜合BBC與天空新聞報導，英國倫敦國王學院的研究小組在分析了超過200萬人，於2020年12月8日至2021年7月4日期間，在新冠症狀研究APP上的健康記錄後發現，有6030名用戶在接種1劑疫苗的14天後新冠檢測呈陽性，2370人在接種第2劑疫苗的7天后檢測呈陽性。

▲▼疫苗。（圖／路透）

在這些患者中，完整接種2劑輝瑞或AZ疫苗的人群，染疫後出現味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛、疲倦等症狀的機率，比未接種疫苗的人群少8到10倍，而且他們的症狀也比較輕微。研究也顯示，施打了2劑疫苗的人即使染疫後出現病症，症狀持續超過4週以上並轉化成「新冠長期症狀」的風險也會大幅降低50%左右。

即使是只接種過1劑輝瑞或AZ疫苗的成年人，症狀演變成重症並需要住院治療的可能性也比未接種疫苗的人士低73%，出現急性症狀的機率更會減少31%，顯示不管是接種AZ或是輝瑞疫苗，都能為人們提供有效的保護力來對抗新冠病毒。這份研究於9月1日被刊登在醫學期刊《刺胳針》上。

不過該研究聲稱，生活在貧困地區的人在接種1劑疫苗後，感染新冠的風險會變得更高，甚至有些身體虛弱的人在接種疫苗後染疫的機率會比未接種的人高出2倍，因此倫敦國王學的首席研究員史蒂夫（Claire Steves）表示，體弱多病的年長者和生活在貧困地區的人們應優先接種第2劑疫苗，甚至是加強劑。

►10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀
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