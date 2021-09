打2劑「媽德納」慘了！辣妹飛夏威夷爽玩　1字拼錯秒被抓包

▲24歲的克蘿伊偽造疫苗卡被逮。(圖/翻攝臉書帳號Chloe Mrozak、Twitter@TheTomGeorge)

記者吳美依/綜合外電報導

美國24歲居民克蘿伊(Chloe Mrozak)前往夏威夷度假時,出示疫苗接種卡,證明自己不必接受10天隔離檢疫,但上面卻寫著,此人在德拉瓦州注射2劑「媽德納」疫苗(Maderna),而非莫德納疫苗(Moderna)。她被指控偽造疫苗接種文件,28日在檀香山(Honolulu)國際機場落網,恐怕將要為此坐牢。

《夏威夷今日新聞》等外媒報導,克蘿伊23日飛抵檀香山時,機場安檢人員就非常懷疑疫苗卡的真實性,但當下仍決定放行,稍後才通報相關單位。調查人員審查入境旅遊安全調查表時,發現克蘿伊的下榻飯店和回程航班資訊都是錯誤的,而德拉瓦州官員也遍尋不著此人的接種紀錄。

24-year-old Chloe Mrozak from Illinois was arrested after allegedly using this fake #COVID19 vaccine card to enter Hawaii and avoid travel restrictions — it says “Maderna” instead of “Moderna” @KITV4 pic.twitter.com/1EWp3eG3OR