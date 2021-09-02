泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校！大躍升近百名





▲▼台北醫學大學在泰晤士世界大學排名為台灣第二名。（圖／北醫資料照）

記者崔至雲／台北報導

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）今（2日）公布2022世界大學排行榜，台北醫學大學由去年的301-350名，進步到今年的201-250名，大幅躍升近百名，於國內大學校院中排名第2，表現相當亮眼。

THE世界大學排名依「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際化」及「新創收入」等五大面向，共採計13項指標評。

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泰晤士高等教育特刊公布2022世界大學最新排名，在台灣方面，有40所學校入榜，台灣大學從去年的97名下降16名，排行第113名，跌出百大榜單、台北醫學大學（201至250名）位居第二、中國醫藥大學（301至350名）、陽明交通大學（301至350名）、清華大學（351至400名）。

北醫大指出，在THE的5項排名指標都較去年進步，包括「教學」、「研究」、「論文引用」、及「國際化」及「新創收入」的表現上都相當亮眼；不僅SCI論文質量逐年提升，截至今年六月，2020年北醫大SCI論文高達2216篇，其中影響係數（Impact factor，IF）大於等於5以上的論文更達872篇，佔全部論文39%。

北醫大校長林建煌指出，北醫大再度於國際排名上締造佳績，這是學校與附屬醫院整個北醫大體系多年來的努力，多面向的投入與合作，才展現的成果。展望未來，北醫大將朝向創新型大學的定位邁進，從醫學教育、生醫產業、醫療新創等領域，提升北醫的國際影響力。

