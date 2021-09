妻半夜被怪聲嚇醒！31歲爸看到黑影就開槍　意外射殺8歲女兒

▲男子意外把女兒當惡徒殺死。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州一名男子以為家裡有惡徒闖入,拿著槍的他查看時,看到壁櫥出現黑影就開槍,沒想到竟然射中8歲女兒胸口,雖然後來緊急將人送醫,但女兒抵達醫院不久就被宣告身亡。

居住在曼非斯市(Memphis)的31歲男子奧利弗(William Oliver),上月27日凌晨2時被妻子叫醒,對方說好像有聽到一些聲響,擔心可能有惡徒闖入家中,他隨即拿起槍想要保護家人,沒想到開槍射中的竟然是8歲女兒阿萊拉(A'layla Bassett)。

警方表示,阿萊拉因為左胸中槍被緊急送醫,然而才剛抵達醫院就被宣告身亡,據了解,事發當時還有另外4名孩童在家,目前依過失殺人罪對奧利弗進行起訴,案件正在調查中。

At 2:27 am, officers responded to a female juvenile shooting victim at Methodist South. The victim did not survive her injuries.

Prelim info indicated that she was shot in a home in the 1300 block of Timothy. One male has been detained. The investigation is ongoing.