妻半夜被怪聲嚇醒！31歲爸看到黑影就開槍　意外射殺8歲女兒

▲男子意外把女兒當惡徒殺死。（圖／示意圖／CFP）
記者李振慧／綜合報導
美國田納西州一名男子以為家裡有惡徒闖入，拿著槍的他查看時，看到壁櫥出現黑影就開槍，沒想到竟然射中8歲女兒胸口，雖然後來緊急將人送醫，但女兒抵達醫院不久就被宣告身亡。
居住在曼非斯市(Memphis)的31歲男子奧利弗(William Oliver)，上月27日凌晨2時被妻子叫醒，對方說好像有聽到一些聲響，擔心可能有惡徒闖入家中，他隨即拿起槍想要保護家人，沒想到開槍射中的竟然是8歲女兒阿萊拉(A'layla Bassett)。
警方表示，阿萊拉因為左胸中槍被緊急送醫，然而才剛抵達醫院就被宣告身亡，據了解，事發當時還有另外4名孩童在家，目前依過失殺人罪對奧利弗進行起訴，案件正在調查中。
At 2:27 am, officers responded to a female juvenile shooting victim at Methodist South. The victim did not survive her injuries.— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) August 27, 2021
Prelim info indicated that she was shot in a home in the 1300 block of Timothy. One male has been detained. The investigation is ongoing.
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