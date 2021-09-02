小心「象腿」上身！OL小腿脹又痛　衝醫院才知險出大事

▲醫師提醒，久坐久站、長期臥床，都有可能讓下肢血液回流受阻，增加血栓機會。（圖／取自librestock）

記者陳凱力／新竹報導

33歲劉姓OL因左小腿腫脹、壓痛近1周，前往醫院就醫，醫師發現，患者因多囊卵巢，已服用荷爾蒙治療3個月，因工作性質需久坐電腦桌，檢查時發現她左小腿微溫腫脹會有疼痛感、並伴有凹陷性水腫，左足背動脈脈搏較右側弱，血管超音波檢查後，發現已有左側膕靜脈栓塞現象，需住院注射血栓溶解劑及抗凝血治療。

新竹台大分院急診室陳憲青醫師表示，深部靜脈栓塞 (Deep Vein Thrombosis) 指的是血凝塊(即血栓)在深層靜脈形成，阻礙血液回流，造成靜脈血管發炎或患肢的肢體腫脹疼痛，大多發生在下肢的脛骨靜脈、膕靜脈、股靜脈與髂靜脈。在開始形成深部靜脈栓塞時往往沒有直接症狀，常見的不適包括患側下肢水腫，出現腫脹、疼痛及溫度上升等現象；另外小腿肚的腓腸肌在足背屈曲時會疼痛，稱霍曼氏徵象 (Homan's sign)。

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造成深部靜脈栓塞的可能致病原因及危險因素包含：

 血液回流受阻(血液鬱積)：如長期久坐或臥床、鬱血性心臟疾病患者、肝硬化、靜脈曲張、腹部壓力過大（懷孕或腹水）、靜脈瓣功能不良等患者。

 血液中抗凝血因子減少：如服用避孕藥、生產、瀰漫性血管內凝血等等。

 其他：血管內層損傷，如靜脈注射、創傷、惡性腫瘤、過於肥胖。

臨床上對於深部靜脈栓塞治療方式首要選擇是使用血栓溶解劑，但是可能有出血的風險，須經醫師審慎評估；另一種治療方式是運用抗凝血劑控制血凝塊繼續形成或變大，待病人症狀改善、穩定後，再改以口服抗凝血劑持續服用約六個月以上控制病情。藥物之外也可以採外科治療取出血栓及危險因素，以預防血栓脫落、進入心臟而引起致命肺栓塞。

陳憲青醫師表示，案例中之劉小姐可能原因及危險因素包含長期久坐不動及服用避孕藥。經使用血栓溶解劑及抗凝血治療，左小腿腫脹症狀明顯的改善。

▲醫師建議，經常久坐的人，每隔一段時間要起來走動、伸展背部和腿部肌肉，以保持血液循環的暢通。

陳憲青醫師提醒，常常久坐不動者、搭乘長程交通工具或因工作需要長時間坐著的人，每隔一段時間要多起來走動與伸展背部和腿部肌肉，以保持血液循環的暢通，此外，多攝取水份，穿著寬鬆、舒適的服裝等都是避免發生深部靜脈栓塞的方法。

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