被酸吸丈夫的血！竹科太太「千人社團」遭起底…嘆：我沒依附老公

▲新竹科學園區。（圖／記者施怡妏攝）



記者黃可昀／綜合報導

粉專「竹科張太太Mrs.Chang's Fav Lair'」時常在臉書分享自己和先生的生活，還創立社團讓竹科太太們交流，不過近期引發爭議，有網友認為以「竹科太太」自居像是依附丈夫，沒有什麼好拿來說嘴。對此，張太太PO文指出，「我沒有依附我老公好嗎？我結婚前是一個騎機車趴趴走而且是長官很愛、業績很好的報紙廣告業務。」

張太太PO文回應近期「竹科太太竹科女友閒聊團」社團爭議，她2010年和老公搬到新竹居住，當時獨自來到異鄉沒有朋友，2017年結婚後決定創建社團，讓剛來新竹生活的女性有個平台可以交流，如今已有破千名社員，「果然社團裡面80%的女生都是外縣市的人，也有很多女生在裡面認識新朋友喔！」

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▲竹科太太常被外界誤解依附丈夫。（示意圖／記者姜國輝攝）



想不到社團成立快5年，近期突然被酸民拿出來討論，張太太澄清，「我沒有特別說我是竹科工程師的太太，我是『住在竹科區域生活的張太太』好嗎？？不要看到『竹科』兩個字就嗨起來想猛烈攻擊！」張太太透露，她婚前婚後都是熱愛工作的人，即使現在生了3個孩子還是很享受工作的忙碌，「這無關我老公是什麼行業，因為我的個性就是喜歡工作、與人交流。」

至於竹科太太的職業，張太太無奈地說，「酸民很愛留言說什麼回收業、酒店來的」，或許有少數特例，但她身邊多數竹科夫妻都是從學生時代就交往到結婚，且社團並沒有規定老公是竹科工程師才能進來，條件只有「在竹科區域生活的女生」，並非外界想像的一群竹科太太在社團討論收入、如何吸老公血等等。

網友留言，「竹科太太的宿命！自己也有工作可能收入還比老公好，還是被冠著貴婦的頭銜，實際上所有生活大小事一個人包辦」、「就喜歡你這樣有條理，不卑不亢的表達」、「我就是從這知道老公何時發錢的」。