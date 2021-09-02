機組員5+9還不夠！防堵Delta變異株　機師工會籲比照旅客「關14天」

▲機師工會呼籲，在未能有效防止Delta變異株前，長程航班機組員返台後檢疫隔離天數應比照一般旅客。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前拍板，國內機組員返台檢疫措施再趨嚴，改為5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理，盼能防堵突破性感染案例，桃園市機師職業工會則呼籲，為了確保國人安全、防堵變種Delta病毒，在尚未能更有效防止Delta病毒傳染的具體措施之前（如施打第三劑疫苗等），應儘速宣布將長程航班機組員，返台後居家檢疫隔離天數一律比照一般旅客14天規定。

指揮中心八月底公布一名國籍航空機師於接種兩劑AZ疫苗後仍遭「突破性感染」確診，日前針對該案機師執行病毒基因定序採檢，昨日確定感染新冠病毒印度Delta變異株。指揮中心也拍板，接種過兩劑疫苗機組員，從過去的7天加強版自主健康管理，改為5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理。

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機師工會今日表示，對於國內機組員首度出現突破性感染一例感到震驚與高度不安。建議指揮中心，為確保國人健康安全、避免傳染力更強的Delta病毒成為台灣防疫破口，在尚未能進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前（如施打第三劑疫苗等），應儘速宣布將長程航班（國外機場外站隔夜）機組員，返台後居家檢疫隔離天數一律比照一般旅客之14天規定。

機師工會也說，更重要的是，為防範Delta病毒在同機艙執勤機組員間感染擴散，工會亦呼籲指揮中心宣布機組員日後14天檢疫期滿之前，不應該提前結束居家檢疫再次派飛執勤。

工會表示，今年6月17日，機師工會已發文予指揮中心，提醒歐美等國的機場外站因陸續解封或防疫措施降級，甚至已出現當地工作人員不再強制配戴口罩的情況，染疫風險恐將高於往常，當時並希望指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染之風險。指揮中心於7月5日回函，僅表示因已要求主管機關落實「外站零接觸」管理等措施，除非機組員往返於重點高風險國家，否則指揮中心將維持機組員在檢疫天數未滿之前得以再次派飛執勤。因此，對於此次已施打兩劑疫苗卻遭Delta病毒突破性感染的案例發生，機師工會認為此時正應該是亡羊補牢的時刻！

而近日的國際數據也顯示，美國本土每十萬人之確診率已高於英國，英國目前已列為疫情高風險國家，機組員長班返台後列為檢疫14天對象，而面對確診率更高的美國，指揮中心僅要求機組員檢疫5日而居檢期間可以再次派飛。

此外，機師工會也提醒，指揮中心於8月31日發函給相關主管單位的函文中，明確指示將「取消（機組員）每3個月定期監測抗體」的措施，在Delta病毒突破性感染案例傳出的當下，恐怕將讓日後更無法實際追蹤、分析與推估目前已經施打疫苗的機組員在面對國外包括Delta病毒疫情的保護效果，也可能將導致後續難以在上述基礎上提出因應防疫措施。

對此工會呼籲指揮中心，應維持目前機組員每3個月定期監測抗體的措施。也希望指揮中心能加緊腳步，針對機組員第三劑疫苗等措施規劃與實際執行。