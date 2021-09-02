　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機組員5+9還不夠！防堵Delta變異株　機師工會籲比照旅客「關14天」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,長榮航空。（圖／記者李毓康攝）

▲機師工會呼籲，在未能有效防止Delta變異株前，長程航班機組員返台後檢疫隔離天數應比照一般旅客。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前拍板，國內機組員返台檢疫措施再趨嚴，改為5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理，盼能防堵突破性感染案例，桃園市機師職業工會則呼籲，為了確保國人安全、防堵變種Delta病毒，在尚未能更有效防止Delta病毒傳染的具體措施之前（如施打第三劑疫苗等），應儘速宣布將長程航班機組員，返台後居家檢疫隔離天數一律比照一般旅客14天規定。

指揮中心八月底公布一名國籍航空機師於接種兩劑AZ疫苗後仍遭「突破性感染」確診，日前針對該案機師執行病毒基因定序採檢，昨日確定感染新冠病毒印度Delta變異株。指揮中心也拍板，接種過兩劑疫苗機組員，從過去的7天加強版自主健康管理，改為5天居家檢疫加上9天加強版自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機師工會今日表示，對於國內機組員首度出現突破性感染一例感到震驚與高度不安。建議指揮中心，為確保國人健康安全、避免傳染力更強的Delta病毒成為台灣防疫破口，在尚未能進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前（如施打第三劑疫苗等），應儘速宣布將長程航班（國外機場外站隔夜）機組員，返台後居家檢疫隔離天數一律比照一般旅客之14天規定。

機師工會也說，更重要的是，為防範Delta病毒在同機艙執勤機組員間感染擴散，工會亦呼籲指揮中心宣布機組員日後14天檢疫期滿之前，不應該提前結束居家檢疫再次派飛執勤。

工會表示，今年6月17日，機師工會已發文予指揮中心，提醒歐美等國的機場外站因陸續解封或防疫措施降級，甚至已出現當地工作人員不再強制配戴口罩的情況，染疫風險恐將高於往常，當時並希望指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染之風險。指揮中心於7月5日回函，僅表示因已要求主管機關落實「外站零接觸」管理等措施，除非機組員往返於重點高風險國家，否則指揮中心將維持機組員在檢疫天數未滿之前得以再次派飛執勤。因此，對於此次已施打兩劑疫苗卻遭Delta病毒突破性感染的案例發生，機師工會認為此時正應該是亡羊補牢的時刻！

而近日的國際數據也顯示，美國本土每十萬人之確診率已高於英國，英國目前已列為疫情高風險國家，機組員長班返台後列為檢疫14天對象，而面對確診率更高的美國，指揮中心僅要求機組員檢疫5日而居檢期間可以再次派飛。

此外，機師工會也提醒，指揮中心於8月31日發函給相關主管單位的函文中，明確指示將「取消（機組員）每3個月定期監測抗體」的措施，在Delta病毒突破性感染案例傳出的當下，恐怕將讓日後更無法實際追蹤、分析與推估目前已經施打疫苗的機組員在面對國外包括Delta病毒疫情的保護效果，也可能將導致後續難以在上述基礎上提出因應防疫措施。

對此工會呼籲指揮中心，應維持目前機組員每3個月定期監測抗體的措施。也希望指揮中心能加緊腳步，針對機組員第三劑疫苗等措施規劃與實際執行。

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
陳純甄同框女神喊「色」　隔30年滄桑近況曝光
夫墜樓下半身癱瘓！人妻「改嫁鄰居」提唯一條件：3人一起生活
接種BNT「要觀察1個月」　1週內有3症狀快就醫
7億愛馬仕網美嫁富商遭逼離婚！　小三囂張PO婚紗照
5月女嬰遭虐死「綁成木乃伊冷藏」！　屍體埋桃園沙灘
陸全面禁播「偶像養成節目」　下令電視台封殺娘炮
習近平連喊2次「寸土不讓」：別想過太平日子！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3歲童身上爬滿「黑色漩渦紋」！　眼尖醫點出不是胎記：會終身存在

請中央說清楚！第二類施打彰化居冠　王惠美喊冤：7899人是鄰長

北部大學校花學霸恐罹「色情妄想症」　癡戀教授18年！醫1建議改善

BNT來了！專家提醒「它不是神藥」：2種人易發生過敏反應

加碼振興宜蘭瘋了！食宿遊購5折+4人房送千元抵用券　抽百萬名車

PTT女神小馮PO近照！鄉民呆「變更正了」大讚：沒濾鏡還是美

任務成功！全台首次北極圈海象觀測　中大8顆國旗海洋浮球現身挪威

接種BNT「要觀察1個月」！李秉穎：1週內有3症狀快就醫

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校！大躍升近百名

小心「象腿」上身！OL小腿脹又痛　衝醫院才知險出大事

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

3歲童身上爬滿「黑色漩渦紋」！　眼尖醫點出不是胎記：會終身存在

請中央說清楚！第二類施打彰化居冠　王惠美喊冤：7899人是鄰長

北部大學校花學霸恐罹「色情妄想症」　癡戀教授18年！醫1建議改善

BNT來了！專家提醒「它不是神藥」：2種人易發生過敏反應

加碼振興宜蘭瘋了！食宿遊購5折+4人房送千元抵用券　抽百萬名車

PTT女神小馮PO近照！鄉民呆「變更正了」大讚：沒濾鏡還是美

任務成功！全台首次北極圈海象觀測　中大8顆國旗海洋浮球現身挪威

接種BNT「要觀察1個月」！李秉穎：1週內有3症狀快就醫

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校！大躍升近百名

小心「象腿」上身！OL小腿脹又痛　衝醫院才知險出大事

比你想像還慘！　永康商圈一線店面租金8折再8折

油價下周漲勢再起　九五無鉛汽油每公升將逼近30元大關

林書豪終於出院！轉往飯店隔離　回歸意義重大等CBA開放外援

綠色低碳路跑賽事論壇　國內未來邁向全綠標認證賽事

蘇貞昌：疫苗到貨1300萬劑、明後年還有3000萬劑次世代莫德納

遭報導偷吃護理師離婚　高雄整形醫師打官司勝訴媒體須移除報導

網友最討厭TOP5！　言承旭上《哥哥》挨批做作又沒突破

懷疑戴綠帽！人妻被變態夫「針線縫下體」　垂死向警求情：別抓他

3歲童身上爬滿「黑色漩渦紋」！　眼尖醫點出不是胎記：會終身存在

高虹安當「一日實習生」到北市府參加晨會　黃珊珊：我沒注意到

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心

「第二類官員」打疫苗暴增　因「里長伯」灌入

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑

百億大老闆便當菜色曝　他看傻：人生還有意義？

阿公家驚見神秘符咒！內行一看超羨慕

電腦滿滿「開車影片」被女友發現！他秒變單身崩潰

桃園境外+3！「復陽夫妻」足跡橫跨中壢、龍潭

陳時中、張淑芬迎接首批BNT　高舉「Thank You」表謝意

台大電機、資工分數拉開！過來人揭原因

快訊／首批BNT抵台直擊！今早07:00降桃機

幼女突不適！　陌生熊貓哥1舉暖爆

更多熱門

相關新聞

打完兩劑疫苗仍染疫？

打完兩劑疫苗仍染疫？

常常在聽政府呼籲民眾要拉高疫苗的接種率，才能夠往群體免疫的目標去邁進，然而近日新聞報導指出本國籍男性在美國施打完兩劑BNT疫苗後，依舊感染了新冠肺炎病毒。如今首批BNT疫苗將於2日清晨抵台，那人們要如何看待接種後的「突破性感染」？

首例機師遭Delta突破性感染　工會憂5+9檢疫不夠

首例機師遭Delta突破性感染　工會憂5+9檢疫不夠

境外移入「突破性感染」+2！　

境外移入「突破性感染」+2！　

南韓國內發現日本Delta「再變異」病毒！

南韓國內發現日本Delta「再變異」病毒！

日本驗出首例Delta「再變種」！

日本驗出首例Delta「再變種」！

關鍵字：

機組員檢疫delta長程航班突破性感染

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面