　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭報導偷吃護理師離婚　高雄整形醫師打官司勝訴媒體須移除報導

▲鍵盤，鍵盤殺人，網路霸凌，電腦。（圖／視覺中國CFP）

▲醫師勝訴，最高法院判決媒體必須移除報導。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在高雄開設醫美診所的邱姓醫師，曾經多次遭媒體報導，包含為人隆鼻手術後猝死的醫療糾紛，以及偷吃護理師導致離婚等等事件。醫師不滿，起訴要求媒體移除相關報導。一審法院未准，二審高雄高分院改判准媒體必須移除有關醫師婚外情的相關報導。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴確定。

做出報導的媒體是「蘋果日報」，曾經針對前奇美醫院永康院區耳鼻喉科醫師、2011年起在高雄市開設醫美診所的邱姓醫師，做出一連串報導。包含2013年10月10日報導《醫師偷情2護士 小四免賠 小三未和解 通姦生子判賠10萬》、2016年6月19日、20日做出《俊帥役男隆鼻 術後猝死》、《出包醫師 曾偷吃2護理師離婚》等4則報導。這些報導中不但公布醫師全名，甚至還公布醫師照片。醫師不滿，認為肖像權、名譽權受損，因此提出民事訴訟，要求媒體移除在Google（美商科高公司）、YouTube網站上的相關報導、影片。

一審法院未准，醫師上訴，高雄高分院二審審理後，做出不同判決。二審法院首先認為，醫師在被該媒體報導前，曾經接受港都電台、高雄都會台等節目錄影訪問，暢談個人執業經歷及醫美整形手術，顯見他自願主動接近媒體，並公開其個人肖像、全名，以整形專業形象對外宣傳，應屬公眾人物。

但媒體之後做出的報導中，有關醫師在2012年間與診所護士之婚外情事件，二審法院認為「為醫師個人感情世界之隱私，與其盛名在外之醫美整形專業無關」；且因醫師娘撤告，當時並未成立通姦罪。故媒體「將婚外情事件揭露於眾，與公眾利益之關連性薄弱，更與其執行醫療業務是否碰觸女性私密部位無涉。」媒體甚至到了2016年間，又將此事搭配醫療糾紛案件報導，二審法院也說「應已不具新聞時效性，且該事件亦無歷史及社會性之重要意義，則重複報導上開婚外情事件，明顯危害醫師社會生活之平穩，妨害其重建之社會形象，對其造成新的社會制裁，危害其再社會化利益甚巨，對醫師個人權益之侵害，已超過該新聞之公益價值。」

此外，針對媒體在2013年10月10日做出《醫師偷情2護士 小四免賠 》報導，二審法院也認為醫師「未因通姦行為遭判刑，該報導之公益性薄弱，雖於上開刑事、民事判決對外揭示之際，有新聞之時效性及價值，然因該事件本身不具有歷史及社會上之重要意義，並無持續在公開網頁刊登，使不特定人、在任何時間均得以網路瀏覽或轉載之必要。」而這將近8年前的報導，二審法院說「至今仍持續刊載，其報導之形式、態樣嚴重危害上訴人個人資訊自主之隱私權，影響其再社會化、改過自新及重建之形象，對其個人造成之侵害過巨，已超過報導所保護之公共利益，為社會通念一般人所不能容忍，不符合比例原則。」最後二審法院改判決媒體必須移除有關醫師婚外情事件的相關報導，其他部分則駁回。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴，全案確定。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
新人結婚「主持人是綜藝界天后」！　一出場賓客尖叫
高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了
神秘人5分鐘拔掉「復必泰」布條！　火速鑽進機艙畫面曝
幕後／搶到BNT現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事
2點不遮了！　女大生「上空激裸」秀白嫩巨乳
單車裝「噴射引擎」飆133km！ 　警一句話秒擊落
首批BNT到貨　復星老董「感謝5對象」：助台灣同胞驅除疫情陰
舊手機將不能用LINE了！　官方公布唯一解法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

人民請求法官評鑑6百多件均不成立　民間司改會：司法官都適任？

這個日本代購團老出事！揪出「詐健保」撈百萬　22人下場曝

打高端猝死！家屬要求加驗遭拒　高大成提1解方喊：不應直接拒絕

高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了

燒庫錢救回20萬9千現鈔無人認領　警公告6個月招領期

詭！彰化這路段鬼月4車接連墜谷　地方盛傳「抓交替」

台南驚見「火箭人」！噴射引擎裝公路車飆133km 　警一句話秒擊落

「一頁式廣告」詐騙！台北犁記遭盜圖　消費者怨付款沒拿到貨

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

人民請求法官評鑑6百多件均不成立　民間司改會：司法官都適任？

這個日本代購團老出事！揪出「詐健保」撈百萬　22人下場曝

打高端猝死！家屬要求加驗遭拒　高大成提1解方喊：不應直接拒絕

高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了

燒庫錢救回20萬9千現鈔無人認領　警公告6個月招領期

詭！彰化這路段鬼月4車接連墜谷　地方盛傳「抓交替」

台南驚見「火箭人」！噴射引擎裝公路車飆133km 　警一句話秒擊落

「一頁式廣告」詐騙！台北犁記遭盜圖　消費者怨付款沒拿到貨

拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士

大樓電梯壞掉　要求「爬上40樓！」外送員嚇傻：小費要收多少？

Honda CR-V 8月持續熱銷1,367台　指定車型免費升級空氣清淨機

轟桃園好市券根本疲勞券　謝美英：官員快上市長臉書看留言

酒店妹虐死4歲女！八大要找她「聊天」了　經紀曝行規：絕對封殺

出生6天遭媽遺棄！雲南幼象臍帶感染命垂危　他救援「暖許約定」

憂東奧奪牌佳績曇花一現　民進黨立委籲成立國家級運動科學中心

疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

元智大學跟進！開學先遠距教學2周　防中秋連假高風險

李鐘碩、BTS隊長人手一本！韓國國民詩人羅泰柱詩集來台

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

技工月薪4萬擁賓士藏900萬　貪官鍊金術曝光

男大戰小女友101次　流產完仍照做

外送員催單嗆「混哪裡」！店員拿武器應戰

媽媽突然睡著躺街頭！9歲兒：又變睡美人了

即／二高竹林段聯結車自撞卡邊坡　尖峰時段+回堵7公里

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

林森深夜直擊！　八大小姐誘惑陪玩吹一下

「婆婆殺了我」不起訴　媳婦家屬嘆：有些罪法律無法制裁

台北地院驚傳墜樓！單親媽偷書哭喊：太貴賠不起

更多熱門

相關新聞

懷疑戴綠帽　女慘被丈夫縫下體

懷疑戴綠帽　女慘被丈夫縫下體

印度中央邦一名男子懷疑妻子外遇，為了報復竟然用針線把對方私處縫起來，恐怖行為震驚當地社會，然而被重傷送醫的妻子卻還為他求情，希望警方不要逮捕丈夫。

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍竟辯：不知原因

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍竟辯：不知原因

技工圖利環保業者上億　涉案9官商羈押禁見

技工圖利環保業者上億　涉案9官商羈押禁見

高雄深夜2車相撞　3人受傷送醫

高雄深夜2車相撞　3人受傷送醫

法官評鑑新制全不成立　何俊英：應可補正

法官評鑑新制全不成立　何俊英：應可補正

關鍵字：

法律人權整形醫師外遇護理師高雄最高法院三審移除報導科高

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

BNT裝箱外「復必泰」字樣消失原因曝　

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面