遭報導偷吃護理師離婚　高雄整形醫師打官司勝訴媒體須移除報導

▲醫師勝訴，最高法院判決媒體必須移除報導。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在高雄開設醫美診所的邱姓醫師，曾經多次遭媒體報導，包含為人隆鼻手術後猝死的醫療糾紛，以及偷吃護理師導致離婚等等事件。醫師不滿，起訴要求媒體移除相關報導。一審法院未准，二審高雄高分院改判准媒體必須移除有關醫師婚外情的相關報導。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴確定。

做出報導的媒體是「蘋果日報」，曾經針對前奇美醫院永康院區耳鼻喉科醫師、2011年起在高雄市開設醫美診所的邱姓醫師，做出一連串報導。包含2013年10月10日報導《醫師偷情2護士 小四免賠 小三未和解 通姦生子判賠10萬》、2016年6月19日、20日做出《俊帥役男隆鼻 術後猝死》、《出包醫師 曾偷吃2護理師離婚》等4則報導。這些報導中不但公布醫師全名，甚至還公布醫師照片。醫師不滿，認為肖像權、名譽權受損，因此提出民事訴訟，要求媒體移除在Google（美商科高公司）、YouTube網站上的相關報導、影片。

一審法院未准，醫師上訴，高雄高分院二審審理後，做出不同判決。二審法院首先認為，醫師在被該媒體報導前，曾經接受港都電台、高雄都會台等節目錄影訪問，暢談個人執業經歷及醫美整形手術，顯見他自願主動接近媒體，並公開其個人肖像、全名，以整形專業形象對外宣傳，應屬公眾人物。

但媒體之後做出的報導中，有關醫師在2012年間與診所護士之婚外情事件，二審法院認為「為醫師個人感情世界之隱私，與其盛名在外之醫美整形專業無關」；且因醫師娘撤告，當時並未成立通姦罪。故媒體「將婚外情事件揭露於眾，與公眾利益之關連性薄弱，更與其執行醫療業務是否碰觸女性私密部位無涉。」媒體甚至到了2016年間，又將此事搭配醫療糾紛案件報導，二審法院也說「應已不具新聞時效性，且該事件亦無歷史及社會性之重要意義，則重複報導上開婚外情事件，明顯危害醫師社會生活之平穩，妨害其重建之社會形象，對其造成新的社會制裁，危害其再社會化利益甚巨，對醫師個人權益之侵害，已超過該新聞之公益價值。」

此外，針對媒體在2013年10月10日做出《醫師偷情2護士 小四免賠 》報導，二審法院也認為醫師「未因通姦行為遭判刑，該報導之公益性薄弱，雖於上開刑事、民事判決對外揭示之際，有新聞之時效性及價值，然因該事件本身不具有歷史及社會上之重要意義，並無持續在公開網頁刊登，使不特定人、在任何時間均得以網路瀏覽或轉載之必要。」而這將近8年前的報導，二審法院說「至今仍持續刊載，其報導之形式、態樣嚴重危害上訴人個人資訊自主之隱私權，影響其再社會化、改過自新及重建之形象，對其個人造成之侵害過巨，已超過報導所保護之公共利益，為社會通念一般人所不能容忍，不符合比例原則。」最後二審法院改判決媒體必須移除有關醫師婚外情事件的相關報導，其他部分則駁回。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴，全案確定。