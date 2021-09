真實版班傑明！南非女嬰「臉皮下垂」滿臉皺紋　蒼老模樣曝光

▲南非20歲孕媽生下寶貝女兒,但孩子患有早衰症。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

南非東開普省一名20歲女子在家中產下寶貝女兒,然而孩子患有早衰症(progeria),可見女嬰臉部皮膚滿佈皺紋,猶如電影《班傑明的奇幻旅程》主角的模樣。外媒形容,女嬰外貌模樣看起來比媽媽還要蒼老。

太陽報報導,該名住在東開普省城鎮利博德(Libode)的年輕孕媽8月30日待在家中時,突然出現產前徵兆,家人趕緊撥打電話叫救護車。但救護車沒來得及趕上女子生產,最終在孩子平安產下之後,帶著母女倆前往醫院。

該名20歲產婦的母親透露,其實早在孩子出生後就發現有異狀,因為女嬰並不像一般新生兒那樣哭泣。最終,院方告知,孩子天生殘疾,且患有罕病早衰症。依據照片,剛出生的女嬰手部畸形,且皮膚有明顯皺紋。

A 20yr old girl gave birth to a 70yr old looking baby.



Experts say it is called Hutchinson-Gilford progeria syndrome and it is a genetic condition characterized by the dramatic, rapid appearance of aging beginning in childhood. pic.twitter.com/QUAgGlVUli