研究：染新冠長期影響「比癌症還要糟」　4成爬樓梯有困難

▲研究發現，超過三分之一確診者連做家事、爬樓梯都有困難。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

感染新冠肺炎可能飽受長期後遺症困擾。然而國外一項新研究發現，無論患者染疫時是否出現症狀，超過三分之一確診者就連做家事、爬樓梯都有困難，身體健康狀況甚至比癌症患者還要糟糕。

澳洲新聞網報導，現階段已知的新冠後遺症達200多種，包括胸痛、皮疹及腦霧（brain fog）等症狀，這讓科學家越來越擔心，患者染疫後身體所出現的持續性、復發性健康問題。研究團隊針對2020年1月至2021年3月期間的1295名轉介至康復門診染疫者的身心狀況進行調查，並與另組未染疫的2395名癌症患者做對照比較。

結果發現，與未染疫的癌症患者相比，染疫者多有肌肉無力疲勞（72.7%）、身體狀況差（44.1%）、精神狀況差（19.1%）等，就連做家事（38.2%）、爬樓梯（40.2%）、跑腿購物（34.3%）、步行15分鐘（38.2%）等活動的執行難度也提升。此外，部分接受治療染疫者的身體狀況或感受到痛感的程度，是癌症患者的2倍。

另一方面，有學者認為，新冠長期症狀與患者年齡、病情嚴重程度無關。依據倫敦帝國理工學院一項研究，有多達24%的確診個案，在染疫後的3至4個月仍有症狀。

研究作者表示，接受治療的新冠患者可能需要量身訂製的身心健康療程。另有學者指出，對於新冠長期症狀還有很多問題需要釐清調查，像是如何發病、潛在風險因子、最佳治療方式等，重要的是，要開始瞭解到底是什麼導致這些廣泛症狀，而這背後的因素有很多，病毒株、感染嚴重程度、既有疾病影響、年齡及疫苗接種狀態等都有可能。

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