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今又收到費玉清100萬　貓狗勸募平台證實：他5年低調捐破600萬

▲▼費玉清低調再捐100萬資助流浪毛小孩。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

▲費玉清低調再捐100萬幫助流浪毛小孩。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

記者賴文萱／高雄報導

前年正式封麥的歌手費玉清，即使引退歌壇，仍然持續低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，今（2）日收到費玉清透過經紀人低調捐款100萬元，將購買飼料幫助全台灣逾2萬隻的弱勢流浪貓狗。

費玉清長期關注弱勢團體，且非常愛護小動物，但因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，近年將對小動物的愛轉向關注國內流浪動物，每年都默默捐出數百萬元幫助台灣多個流浪動物相關團體，今年再次低調捐款。

▲▼費玉清低調再捐100萬資助流浪毛小孩。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

▲費玉清低調再捐100萬資助流浪毛小孩。（圖／台灣貓狗聯合勸募平台提供）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，「小哥」費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款已超過600萬元；除了每年的固定捐獻之外，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組，愛心不落人後，令人感動。

倪京台說，費玉清長久以來就以愛護動物聞名，他捐助流浪貓狗的善行曝光後，網友也紛紛誇讚「小哥真是弱勢毛孩子天使！」

由台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動。目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾135個弱勢貓狗收容園區，有超過2萬隻毛孩子受惠。

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